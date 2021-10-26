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Більше не доступний

Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

HQ7310/16

4.8
| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
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4.8

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
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1

26/10/2021

Україна

Україна

Замечательный продукт

Пользуюсь бритвой уже несколько лет. За это время внешний вид не изменился, нет ни одного пятнышка потертости. Одно время показалось что ухудшилось качество бритья, фирменных лезвий тогда не смог найти, купил подделку и очень огорчился. Вернулся к старым лезвиям и почувствовал разницу как между небом и землёй. Пользуюсь до сих пор и если вдруг придется менять, то только Филлипс.

Плюси

1.Возможность мыть под струей воды 2. Тихая работы 3. Прочный корпус 4. Долгий срок службы аккумулятора. 5. Лезвия выше всяких похвал 5. Автономность, нет зависимости от электрической розетки

Мінуси

Не ищите, их нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

28/10/2018

Polska

Polska

Niedroga i skuteczna

Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

28/10/2018

Polska

Polska

Niedroga i skuteczna

Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

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