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Shaver series 3000

Электробритва

HQ7340/16
Общая оценка / 5
  • Комфортное и чистое бритье Комфортное и чистое бритье Комфортное и чистое бритье
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    Shaver series 3000 Электробритва

    HQ7340/16
    Общая оценка / 5

    Комфортное и чистое бритье

    Эта электробритва Philips оснащена уникальной системой точного бритья: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины. Все части бритвы можно мыть. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Shaver series 3000 Электробритва

    Комфортное и чистое бритье

    Эта электробритва Philips оснащена уникальной системой точного бритья: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины. Все части бритвы можно мыть. Узнать обо всех преимуществах

    Комфортное и чистое бритье

    Эта электробритва Philips оснащена уникальной системой точного бритья: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины. Все части бритвы можно мыть. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва

    Комфортное и чистое бритье

    Эта электробритва Philips оснащена уникальной системой точного бритья: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины. Все части бритвы можно мыть. Узнать обо всех преимуществах

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      Комфортное и чистое бритье

      Сбривает даже самые короткие волоски

      • Прецизионная бреющая система
      Прецизионная бреющая система

      Прецизионная бреющая система

      Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

      Бритвенные головки

      Бритвенные головки

      Специальная конструкция бритвенных головок Philips обеспечивает гладкое скольжение по коже для комфортного и безопасного бритья.

      Технология Lift & Cut®

      Технология Lift & Cut®

      Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

      Подпружиненный откидной триммер

      Подпружиненный откидной триммер

      Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

      Возможность влажной чистки бритвы

      Возможность влажной чистки бритвы

      Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Прецизионная бреющая система
        • Технология Lift & Cut®
        Повторение контуров лица
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки
        Комфорт для кожи
        Бритвенные головки

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Индикатор полного заряда батареи
        • Индикатор зарядки
        Зарядка
        Проводной/беспроводной
        Зарядка
        8 часов
        Время работы бритвы
        10 дней
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Дизайн

        Отделка
        Лак

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Питание

        Время работы
        30  мин.

      • Обслуживание

        Запасные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Щеточка для чистки
      • Защитная крышка

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