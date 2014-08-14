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Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

HQ7340/16

4.5
| (4) Відгуки
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4.5

з 5

4

Відгуки

4
2
1

14/08/2014

Polska

Polska

super

nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

22/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy

Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt

Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

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