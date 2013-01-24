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    7000 series

    Электробритва

    HQ7340
    Общая оценка / 5
    • Комфортное и чистое бритье Комфортное и чистое бритье Комфортное и чистое бритье
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      7000 series Электробритва

      HQ7340
      Общая оценка / 5

      Комфортное и чистое бритье

      Эта электробритва Philips оснащена уникальной системой точного бритья: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины. Все части бритвы можно мыть. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      7000 series Электробритва

      Комфортное и чистое бритье

      Эта электробритва Philips оснащена уникальной системой точного бритья: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины. Все части бритвы можно мыть. Узнать обо всех преимуществах

      Комфортное и чистое бритье

      Эта электробритва Philips оснащена уникальной системой точного бритья: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины. Все части бритвы можно мыть. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      7000 series Электробритва

      Комфортное и чистое бритье

      Эта электробритва Philips оснащена уникальной системой точного бритья: ультратонкие бреющие головки с прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для короткой щетины. Все части бритвы можно мыть. Узнать обо всех преимуществах

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        7000 series

        7000 series

        Электробритва

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Комфортное и чистое бритье

        Сбривает даже самые короткие волоски

        • Прецизионная бреющая система
        Прецизионная бреющая система

        Прецизионная бреющая система

        Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.

        Система Reflex Action

        Система Reflex Action

        Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

        Бритвенные головки

        Бритвенные головки

        Специальная конструкция бритвенных головок Philips обеспечивает гладкое скольжение по коже для комфортного и безопасного бритья.

        Технология Lift & Cut®

        Технология Lift & Cut®

        Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

        Подпружиненный откидной триммер

        Подпружиненный откидной триммер

        Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

        Возможность влажной чистки бритвы

        Возможность влажной чистки бритвы

        Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.

        Технические характеристики

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          • Прецизионная бреющая система
          • Технология Lift & Cut®
          Повторение контуров лица
          • Система Reflex Action
          • Независимые плавающие бритвенные головки
          Комфорт для кожи
          Бритвенные головки

        • Удобство использования

          Дисплей
          • Индикатор полного заряда батареи
          • Индикатор зарядки
          Зарядка
          Проводной/беспроводной
          Зарядка
          8 часов
          Время работы бритвы
          10 дней
          Очистка
          Возможность влажной чистки

        • Дизайн

          Отделка
          Лак

        • Аксессуары

          Обслуживание
          • Щеточка для чистки
          • Защитный колпачок

        • Питание

          Время работы
          30  мин.

        • Обслуживание

          Запасные головки
          Заменяйте головки каждый год бритвенными головками HQ8

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Щеточка для чистки
        • Защитная крышка

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