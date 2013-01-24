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Зручне й ретельне гоління
Система точного зрізання: надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для гоління довгих волосків та мікроотворами для гоління найкоротшої щетини.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручне й ретельне гоління
Система точного зрізання: надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для гоління довгих волосків та мікроотворами для гоління найкоротшої щетини.
Зручне й ретельне гоління
Система точного зрізання: надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для гоління довгих волосків та мікроотворами для гоління найкоротшої щетини.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручне й ретельне гоління
Система точного зрізання: надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для гоління довгих волосків та мікроотворами для гоління найкоротшої щетини.
Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення найдрібнішої щетини.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
Безпечний для шкіри профіль забезпечує гладкий контакт зі шкірою для зручного гоління.
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
Широкий висувний тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.
Водонепроникну бритву можна промивати під краном.
Система гоління
Система живлення
Електронні функції
Покриття корпусу
Приладдя
Упакування