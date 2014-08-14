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Більше не доступний
HQ7340
Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення найдрібнішої щетини.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
Безпечний для шкіри профіль забезпечує гладкий контакт зі шкірою для зручного гоління.
4.5
з 5
4
Відгуки
gacki46
14/08/2014
Polska
super
nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Waldix
22/05/2012
Polska
Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy
Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
zetes
15/05/2012
Polska
Doskonały produkt
Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року