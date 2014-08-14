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  • Зручне й ретельне гоління
  • Зручне й ретельне гоління
  • Зручне й ретельне гоління

Більше не доступний

Електробритва

HQ7340

4.5
| (4) Відгуки
Зручне й ретельне гоління
Система точного зрізання: надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для гоління довгих волосків та мікроотворами для гоління найкоротшої щетини.
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Зручне й ретельне гоління

Система точного зрізання

Система точного зрізання

Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення найдрібнішої щетини.

Система Reflex Action

Система Reflex Action

Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

Зручні бритвені головки

Зручні бритвені головки

Безпечний для шкіри профіль забезпечує гладкий контакт зі шкірою для зручного гоління.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

4

Відгуки

4
2
1

14/08/2014

Polska

Polska

super

nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

22/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy

Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt

Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 