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    Електробритва

    HQ7340
    Загальна оцінка / 5
    • Зручне й ретельне гоління Зручне й ретельне гоління Зручне й ретельне гоління
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      Електробритва

      HQ7340
      Загальна оцінка / 5

      Зручне й ретельне гоління

      Система точного зрізання: надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для гоління довгих волосків та мікроотворами для гоління найкоротшої щетини.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Електробритва

      Зручне й ретельне гоління

      Система точного зрізання: надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для гоління довгих волосків та мікроотворами для гоління найкоротшої щетини.

      Зручне й ретельне гоління

      Система точного зрізання: надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для гоління довгих волосків та мікроотворами для гоління найкоротшої щетини.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Електробритва

      Зручне й ретельне гоління

      Система точного зрізання: надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для гоління довгих волосків та мікроотворами для гоління найкоротшої щетини.

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        Електробритва

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Зручне й ретельне гоління

        Система точного зрізання

        Система точного зрізання

        Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення найдрібнішої щетини.

        Система Reflex Action

        Система Reflex Action

        Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

        Зручні бритвені головки

        Зручні бритвені головки

        Безпечний для шкіри профіль забезпечує гладкий контакт зі шкірою для зручного гоління.

        Технологія Super Lift & Cut

        Технологія Super Lift & Cut

        Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.

        Висувний тример на пружині

        Висувний тример на пружині

        Широкий висувний тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.

        Бритва, яку можна мити

        Бритва, яку можна мити

        Водонепроникну бритву можна промивати під краном.

        Технічні характеристики

        • Система гоління

          Система точного зрізання
          Так
          Система Reflex Action
          Так
          Зручні бритвені головки
          Так
          Технологія Super Lift & Cut
          Так
          Незалежні плаваючі головки
          Так
          Можна промивати водою
          Так
          Головки з нержавіючої сталі
          Так
          Відділення для збору волосся
          Так
          Запасна головка
          HQ8

        • Система живлення

          Акумуляторне живлення
          Так
          Екологічно безпечні нікель-металгідридні акумуляторні батареї
          Так
          Час зарядження
          8  година (-н)
          Автоматичний вибір напруги
          100-240 В
          Час гоління
          10  день (днів)

        • Електронні функції

          Індикація зарядженої батареї
          Зелена
          Індикація зарядки
          Зелена
          Електронний вимикач
          Так
          Індикатор заряджання
          Так

        • Покриття корпусу

          Декорування зі вставкою
          Так
          Лаковане покриття
          Так
          Пластик
          Так
          Гумове покриття на заглибленнях для пальців
          Так

        • Приладдя

          Захисний ковпачок
          Так
          Щітка для чищення
          Так

        • Упакування

          F-box
          Так
          Fusion box
          Так

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