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Больше не доступен
HQ7380/16
Быстрая зарядка
Чехол для путешествий
Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Специальная конструкция бритвенных головок обеспечивает гладкое скольжение по коже для комфортного и безопасного бритья.
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Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.