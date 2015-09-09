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Більше не доступний

Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

HQ7380/16

4.8
| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
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4.8

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

09/09/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Efektywna i solidna

Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

11/03/2014

Polska

Polska

Super golarka

Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

07/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest super. Używałem wiele golarek, ale ta jest naj... polecam ją każdemu.

Polecam tę golarkę ze względu na same plusy: łatwo się czyści - to chyba jedna z ważniejszych zalet, bateria długo trzyma. Do mojej bardzo wymagającej twarzy idealnie się dopasowuje, a co najważniejsze nie podrażnia jej. Polecam wszystkim niezdecydowanym.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

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