Używam go już jakiś czas i zauważam, że czasem nie radzi sobie z moim twardym zarostem. Nie wiem, czy to jego wina, ale mam po goleniu zaczerwienioną i piekąca skórę. Podejrzewam jednak, że to nie jego wina:) Polecam dla tych co golą się częściej niż rzadziej, bo lepiej sobie radzi z krótkim zarostem