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Більше не доступний
4.8
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
jasiuzx
09/09/2015
Polska
Перевірений покупець
Efektywna i solidna
Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
kaszub80
11/03/2014
Polska
Super golarka
Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
1Monika1
07/11/2013
Polska
Ten produkt jest super. Używałem wiele golarek, ale ta jest naj... polecam ją każdemu.
Polecam tę golarkę ze względu na same plusy: łatwo się czyści - to chyba jedna z ważniejszych zalet, bateria długo trzyma. Do mojej bardzo wymagającej twarzy idealnie się dopasowuje, a co najważniejsze nie podrażnia jej. Polecam wszystkim niezdecydowanym.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver