Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи

Инновационная, на 100% водонепроницаемая бритвенная система с встроенной системой NIVEA FOR MEN для чистого бритья, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи*. *При использовании лосьона HQ170.