Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Coolskin

    Бритва NIVEA FOR MEN

    HQ7742/16
    Общая оценка / 5
    • Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи
      -{discount-value}

      Coolskin Бритва NIVEA FOR MEN

      HQ7742/16
      Общая оценка / 5

      Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи

      Инновационная, на 100% водонепроницаемая бритвенная система с встроенной системой NIVEA FOR MEN для чистого бритья, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи*. *При использовании лосьона HQ170.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Coolskin Бритва NIVEA FOR MEN

      Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи

      Инновационная, на 100% водонепроницаемая бритвенная система с встроенной системой NIVEA FOR MEN для чистого бритья, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи*. *При использовании лосьона HQ170.

      Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи

      Инновационная, на 100% водонепроницаемая бритвенная система с встроенной системой NIVEA FOR MEN для чистого бритья, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи*. *При использовании лосьона HQ170.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Coolskin Бритва NIVEA FOR MEN

      Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи

      Инновационная, на 100% водонепроницаемая бритвенная система с встроенной системой NIVEA FOR MEN для чистого бритья, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи*. *При использовании лосьона HQ170.

      Похожие продукты

      Смотреть все series-shavers

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Смотреть все аксессуары
        Coolskin

        Coolskin

        Бритва NIVEA FOR MEN

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Чисто, как при бритье станком, но с меньшим раздражением кожи

        с NIVEA FOR MEN *при использовании лосьона HQ 170

        Уникальная система нанесения лосьона NIVEA FOR MEN

        Уникальная система нанесения лосьона NIVEA FOR MEN

        Лосьон/гель NIVEA FOR MEN увлажняет кожу во время бритья, способствуя более чистому бритью и защищая кожу от раздражения. Обогащен витаминами и не содержит спирта, тонизирует и улучшает состояние кожи. Простая в установке система картриджей.

        Гладкие кольца для мягкого скольжения бритвы с меньшим раздражением кожи

        Гладкие кольца для мягкого скольжения бритвы с меньшим раздражением кожи

        Уникальная система Glide Rings дольше удерживает гель/лосьон на коже для более гладкого скольжения и меньшего раздражения кожи.

        Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким

        Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким

        Можно использовать в душе. Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким.

        Технология Super Lift & Cut® и специальная система лезвий

        Система лезвий приподнимает волоски для комфортного сбривания щетины на уровне поверхности кожи.

        Технические характеристики

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          Технология Lift & Cut
          Гибкость головки
          • Независимые плавающие бритвенные головки
          • Система 3D-повторения контуров
          SkinComfort
          Гладкие скользящие по коже бритвенные головки
          Укладка
          Компактный триммер

        • Удобство использования

          Дисплей
          • Индикатор низкого заряда аккумулятора
          • Индикатор зарядки
          Зарядка
          Перезарядка
          Зарядка
          8 часов
          Использование на сухой и влажной коже
          Использование в душе
          Время работы бритвы
          15 дней
          Очистка
          Возможность влажной чистки

        • Дизайн

          Отделка
          Лак

        • Аксессуары

          Подставка
          Зарядное устройство
          Чехол
          Роскошный футляр
          Обслуживание
          • Щеточка для чистки
          • Защитный колпачок

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Найдите запасную часть или аксессуар

        Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

        Аксессуары для продукта

        Смотреть все аксессуары

          Предлагаемые продукты

            Недавно просмотренные продукты

              Отзывы

              Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

              • При использовании лосьона HQ170

              Оплата

              Мы принимаем следующие способы оплаты
              • Оплата при получении товара

              Быстрые ссылки

              Часто задаваемые вопросы
              Условия и положения
              Поиск заказа
              О Philips