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    Coolskin

    Бритва з системою NIVEA FOR MEN

    HQ7742/16
    Загальна оцінка / 5
    • Голить ретельно, ніби лезом, і завдає менше подразнень Голить ретельно, ніби лезом, і завдає менше подразнень Голить ретельно, ніби лезом, і завдає менше подразнень
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      Coolskin Бритва з системою NIVEA FOR MEN

      HQ7742/16
      Загальна оцінка / 5

      Голить ретельно, ніби лезом, і завдає менше подразнень

      Інноваційна 100% водонепроникна бритвена система з лосьйоном NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного гоління з меншим подразненням*. *Під час використання лосьйону HQ170.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Coolskin Бритва з системою NIVEA FOR MEN

      Голить ретельно, ніби лезом, і завдає менше подразнень

      Інноваційна 100% водонепроникна бритвена система з лосьйоном NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного гоління з меншим подразненням*. *Під час використання лосьйону HQ170.

      Голить ретельно, ніби лезом, і завдає менше подразнень

      Інноваційна 100% водонепроникна бритвена система з лосьйоном NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного гоління з меншим подразненням*. *Під час використання лосьйону HQ170.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Coolskin Бритва з системою NIVEA FOR MEN

      Голить ретельно, ніби лезом, і завдає менше подразнень

      Інноваційна 100% водонепроникна бритвена система з лосьйоном NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного гоління з меншим подразненням*. *Під час використання лосьйону HQ170.

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        Coolskin

        Coolskin

        Бритва з системою NIVEA FOR MEN

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Голить ретельно, ніби лезом, і завдає менше подразнень

        з лосьйоном NIVEA FOR MEN *під час використання лосьйону HQ 170

        Унікальна бритвена система з подачею лосьйону NIVEA FOR MEN

        Унікальна бритвена система з подачею лосьйону NIVEA FOR MEN

        Під час гоління лосьйон/гель NIVEA FOR MEN зволожує шкіру, готує її до ретельнішого гоління і захищає від подразнень. Лосьйон збагачений вітамінами і не містить спирту – для забезпечення здорової, пружної шкіри. Система легкого встановлення картриджів.

        Система Glide Rings для гладкого гоління та менших подразнень шкіри

        Система Glide Rings для гладкого гоління та менших подразнень шкіри

        Унікальна система GlideRings довше втримує контакт гелю/лосьйону зі шкірою для більш гладкого гоління та менших подразнень шкіри.

        Гаряча вода відкриває пори шкіри для забезпечення ретельного гоління

        Гаряча вода відкриває пори шкіри для забезпечення ретельного гоління

        Голитися можна як в душі, так і поза ним: гаряча вода відкриває пори шкіри для забезпечення ретельного гоління

        Технологія гоління Lift & Cut із системою лез

        Система лез підіймає волоски і зрізає нижче рівня шкіри.

        Технічні характеристики

        • Ефективність гоління

          Система гоління
          Технологія Super Lift & Cut
          Повторення контурів
          • Незалежні плаваючі головки
          • Система об’ємного повторення контурів
          SkinComfort
          Система Glide Rings
          Моделювання
          Точний тример

        • Простота у користуванні

          Дисплей
          • Індикатор низького заряду батареї
          • Індикатор заряджання
          Заряджання
          Можна заряджати
          Заряджання
          8 годин
          Сухе та вологе використання
          Використання в душі
          Час гоління
          15 днів
          Чищення
          Можна мити

        • Конструкція

          Покриття корпусу
          Лаковане покриття

        • Аксесуари

          Підставка
          Підставка для заряджання
          Футляр
          Розкішний футляр
          Догляд
          • Щітка для очищення
          • Захисний ковпачок

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              • Під час використання лосьйону HQ170

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