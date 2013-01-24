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Голить ретельно, ніби лезом, і завдає менше подразнень
Інноваційна 100% водонепроникна бритвена система з лосьйоном NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного гоління з меншим подразненням*. *Під час використання лосьйону HQ170.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Голить ретельно, ніби лезом, і завдає менше подразнень
Інноваційна 100% водонепроникна бритвена система з лосьйоном NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного гоління з меншим подразненням*. *Під час використання лосьйону HQ170.
Голить ретельно, ніби лезом, і завдає менше подразнень
Інноваційна 100% водонепроникна бритвена система з лосьйоном NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного гоління з меншим подразненням*. *Під час використання лосьйону HQ170.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Голить ретельно, ніби лезом, і завдає менше подразнень
Інноваційна 100% водонепроникна бритвена система з лосьйоном NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного гоління з меншим подразненням*. *Під час використання лосьйону HQ170.
Бритва з системою NIVEA FOR MEN
Ціна магазину Philips
Усього:
Під час гоління лосьйон/гель NIVEA FOR MEN зволожує шкіру, готує її до ретельнішого гоління і захищає від подразнень. Лосьйон збагачений вітамінами і не містить спирту – для забезпечення здорової, пружної шкіри. Система легкого встановлення картриджів.
Унікальна система GlideRings довше втримує контакт гелю/лосьйону зі шкірою для більш гладкого гоління та менших подразнень шкіри.
Голитися можна як в душі, так і поза ним: гаряча вода відкриває пори шкіри для забезпечення ретельного гоління
Система лез підіймає волоски і зрізає нижче рівня шкіри.
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Конструкція
Аксесуари