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Больше не доступен
Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи. Он оснащен мощным мотором 400 Вт, 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто.
400 Вт
Венчики из нержавеющей стали
Насадки для теста
Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.
Мотор мощностью 400 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.
С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Toma12
12/08/2017
Україна
Крепкая надежная модель. Рекомендую!
Мощный, качественный миксер. Легко и быстро взбивает до крепких пиков. Удобен в работе, не выскальзывает, не дергает, рука не устает. Венчики не болтаются и не соскакивают. Корпус сделан из прочного пластика, который за все время не поцарапался и не пожелтел. Пользуюсь миксером часто, и работать им одно удовольствие
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1560/40 Hand mixers
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1560/40 Hand mixers