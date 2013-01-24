Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи. Он оснащен мощным мотором 400 Вт, 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи. Он оснащен мощным мотором 400 Вт, 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто. Узнать обо всех преимуществах
Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи. Он оснащен мощным мотором 400 Вт, 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи. Он оснащен мощным мотором 400 Вт, 3 скоростями, насадками для взбивания и насадками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто. Узнать обо всех преимуществах
Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.
Мотор мощностью 400 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.
С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.
Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.
Аксессуары
Общие характеристики
Технические характеристики
Характеристики дизайна