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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers

Більше не доступний

Daily CollectionРучні міксери

HR1560/40

4.1

| (7) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб

Готуйте ласощі вдома і без зусиль

Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості та спеціальні вінчики й гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто.

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Міксер із потужним двигуном 400 Вт

Готуйте ласощі вдома і без зусиль

  • 400 Вт

  • Вінчики з нержавіючої сталі

  • Гаки для замішування тіста

Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.

Потужний двигун 400 Вт

Потужний двигун 400 Вт

Потужний двигун 400 Вт для обробки будь-яких продуктів.

У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

Пара вінчиків та гаків для замішування тіста, виготовлених із нержавіючої сталі, які додаються до міксера Philips, дозволяють ідеально збивати/перемішувати та замішувати інгредієнти для всіх Ваших рецептів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

7

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

2
1

07/10/2019

България

България

Перевірений покупець

Истината

Цена е ниска, качеството от към дизайн може да се желае още малко поне, но за парите си е отлично. Върши си работата отлично, кабела е къс по мое мнение,

Плюси

Ниска цена

Мінуси

Къс кабел

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери

Дата використання 2018-10-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери

Дата використання 2018-10-07

07/05/2019

România

România

Un mixer ff bun

Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

13/07/2018

România

România

Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!

Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

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