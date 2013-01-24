Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості та спеціальні вінчики й гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості та спеціальні вінчики й гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги
Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості та спеціальні вінчики й гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості та спеціальні вінчики й гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги
Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.
Потужний двигун 400 Вт для обробки будь-яких інгредієнтів.
Пара вінчиків та гаків для замішування тіста, виготовлених із нержавіючої сталі, які додаються до міксера Philips, дозволяють ідеально збивати/перемішувати та замішувати інгредієнти для всіх Ваших рецептів.
Затискач для акуратного зберігання шнура.
Аксесуари
Загальні специфікації
Технічні специфікації
Особливості дизайну