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Daily Collection

Ручні міксери

HR1560/40
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль Готуйте ласощі вдома і без зусиль Готуйте ласощі вдома і без зусиль
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    Daily Collection Ручні міксери

    HR1560/40
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Готуйте ласощі вдома і без зусиль

    Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості та спеціальні вінчики й гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 999.00грн
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    Daily Collection Ручні міксери

    Готуйте ласощі вдома і без зусиль

    Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості та спеціальні вінчики й гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

    Готуйте ласощі вдома і без зусиль

    Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості та спеціальні вінчики й гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 999.00грн
    Знайти подібні вироби

    Daily Collection Ручні міксери

    Готуйте ласощі вдома і без зусиль

    Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості та спеціальні вінчики й гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

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      Готуйте ласощі вдома і без зусиль

      Міксер із потужним двигуном 400 Вт

      • 400 Вт
      • Вінчики з нержавіючої сталі
      • Гаки для замішування тіста
      Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

      Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

      Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.

      Потужний двигун 400 Вт

      Потужний двигун 400 Вт

      Потужний двигун 400 Вт для обробки будь-яких інгредієнтів.

      У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

      У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

      Пара вінчиків та гаків для замішування тіста, виготовлених із нержавіючої сталі, які додаються до міксера Philips, дозволяють ідеально збивати/перемішувати та замішувати інгредієнти для всіх Ваших рецептів.

      Затискач для зберігання шнура

      Затискач для зберігання шнура

      Затискач для акуратного зберігання шнура.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Вінчики
        Так
        Гаки для замішування тіста
        Так

      • Загальні специфікації

        Функція "турбо"
        Так
        Затискач для зберігання шнура
        Так

      • Технічні специфікації

        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        400  Вт
        Швидкості
        3
        Напруга
        230–240  В
        Довжина шнура
        1,10  м

      • Особливості дизайну

        Матеріал корпусу
        ABS
        Матеріал вінчиків/гаків для замішування тіста
        Нержавіюча сталь
        Колір (кольори)
        Білий

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