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  • Прекрасно подходит для любой кухни
  • Прекрасно подходит для любой кухни
  • Прекрасно подходит для любой кухни
  • Прекрасно подходит для любой кухни
  • Прекрасно подходит для любой кухни
  • Прекрасно подходит для любой кухни

Больше не доступен

Компактный блендер

HR2021/70

Прекрасно подходит для любой кухни

Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин можно хранить над основанием, что делает размер блендера Philips вдвое меньше. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5 зазубренными лезвиями и мотор 400 Вт

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Компактный блендер, который удобно хранить

Прекрасно подходит для любой кухни

  • 400 Вт

  • Пластиковый кувшин 1,75 л

  • с мельничкой

  • Удобное хранение

Храните кувшин над основанием

Храните кувшин над основанием

При хранении занимает вдвое меньше места, по сравнению с блендерами стандартных размеров, поскольку кувшин можно хранить над основанием.

Ударопрочный кувшин

Ударопрочный кувшин

Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

Отделение для хранения шнура

Отделение для хранения шнура

Отделение для шнура в корпусе блендера обеспечивает удобное хранение прибора на кухне.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
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