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Компактный блендер

HR2027/70
Общая оценка / 5
  • Прекрасно подходит для любой кухни Прекрасно подходит для любой кухни Прекрасно подходит для любой кухни
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    Компактный блендер

    HR2027/70
    Общая оценка / 5

    Прекрасно подходит для любой кухни

    Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин можно хранить над основанием, что делает размер блендера Philips вдвое меньше. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5 зазубренными лезвиями и мотор 400 Вт Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Компактный блендер

    Прекрасно подходит для любой кухни

    Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин можно хранить над основанием, что делает размер блендера Philips вдвое меньше. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5 зазубренными лезвиями и мотор 400 Вт Узнать обо всех преимуществах

    Прекрасно подходит для любой кухни

    Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин можно хранить над основанием, что делает размер блендера Philips вдвое меньше. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5 зазубренными лезвиями и мотор 400 Вт Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Компактный блендер

    Прекрасно подходит для любой кухни

    Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин можно хранить над основанием, что делает размер блендера Philips вдвое меньше. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5 зазубренными лезвиями и мотор 400 Вт Узнать обо всех преимуществах

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      Прекрасно подходит для любой кухни

      Компактный блендер, который удобно хранить

      • 400 Вт
      • Пластиковый кувшин 1,75 л
      • с мельницей и фильтром
      • Удобное хранение
      Храните кувшин над основанием

      Храните кувшин над основанием

      При хранении занимает вдвое меньше места, по сравнению с блендерами стандартных размеров, поскольку кувшин можно хранить над основанием.

      Ударопрочный кувшин

      Ударопрочный кувшин

      Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

      Зазубренные лезвия

      Зазубренные лезвия

      Измельчает, нарезает кубиками и ломтиками без усилий благодаря ножевому блоку с 5 зазубренными лезвиями.

      Съемный ножевой блок

      Съемный ножевой блок

      Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Полная гарантия на 2 года.

      Фильтр для очистки сока

      Фильтр для очистки сока

      Благодаря этому удобному фильтру в сок не попадают семена и косточки.

      Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

      Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

      Используйте мельничку этого блендера Philips для измельчения ингредиентов с разным процентом содержания влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца за считанные секунды.

      Различные режимы скорости

      Благодаря большому выбору настроек, продукты можно обрабатывать в различных скоростных режимах.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый с голубым оттенком
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал кувшина блендера
        SAN
        Материал корпуса
        PP

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Вместимость кувшина блендера
        1,75  л
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        400  Вт
        напряжение
        220–240  В

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