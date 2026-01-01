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Больше не доступен
HR2027/70
Прекрасно подходит для любой кухни
Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин можно хранить над основанием, что делает размер блендера Philips вдвое меньше. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5 зазубренными лезвиями и мотор 400 Вт
400 Вт
Пластиковый кувшин 1,75 л
с мельницей и фильтром
Удобное хранение
При хранении занимает вдвое меньше места, по сравнению с блендерами стандартных размеров, поскольку кувшин можно хранить над основанием.
Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.
Измельчает, нарезает кубиками и ломтиками без усилий благодаря ножевому блоку с 5 зазубренными лезвиями.
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