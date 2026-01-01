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  • Прекрасно подходит для любой кухни
  • Прекрасно подходит для любой кухни
  • Прекрасно подходит для любой кухни

Больше не доступен

Компактный блендер

HR2027/70

Прекрасно подходит для любой кухни

Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин можно хранить над основанием, что делает размер блендера Philips вдвое меньше. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5 зазубренными лезвиями и мотор 400 Вт

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Компактный блендер, который удобно хранить

Прекрасно подходит для любой кухни

  • 400 Вт

  • Пластиковый кувшин 1,75 л

  • с мельницей и фильтром

  • Удобное хранение

Храните кувшин над основанием

Храните кувшин над основанием

При хранении занимает вдвое меньше места, по сравнению с блендерами стандартных размеров, поскольку кувшин можно хранить над основанием.

Ударопрочный кувшин

Ударопрочный кувшин

Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

Зазубренные лезвия

Зазубренные лезвия

Измельчает, нарезает кубиками и ломтиками без усилий благодаря ножевому блоку с 5 зазубренными лезвиями.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
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