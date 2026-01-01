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  • Свежие блюда каждый день
  • Свежие блюда каждый день

Больше не доступен

Блендер

HR2061/02

Свежие блюда каждый день

Этот блендер Philips поможет вам каждый день готовить разнообразные блюда: свежевыжатые соки, домашние супы или питательные смузи. Благодаря мотору 600 Вт, переключению режимов скоростей и насадке-мельничке его возможности практически безграничны.

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Блендер для коктейлей, вкусных супов и полезных соков

Свежие блюда каждый день

  • 600 Вт

  • Пластиковый кувшин 2 л

  • с мельничкой

  • 5 скоростей и импульсный режим

Мельничка

Мельничка

Уникальный режущий блок быстро перемалывает бобы и орехи.

Функция измельчения льда

Функция измельчения льда

Функция измельчения льда включается нажатием одной кнопки.

Ударопрочный кувшин

Ударопрочный кувшин

Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

Технические характеристики

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