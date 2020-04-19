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Больше не доступен
Свежие блюда каждый день
Этот блендер Philips поможет вам каждый день готовить разнообразные блюда: свежевыжатые соки, домашние супы или питательные смузи. Благодаря мотору 600 Вт, переключению режимов скоростей и насадке-мельничке его возможности практически безграничны.
600 Вт
Стеклянный кувшин 2 л
с фильтром
5 скоростей и импульсный режим
Благодаря этому удобному фильтру в сок не попадают семена и косточки.
Функция измельчения льда включается нажатием одной кнопки.
Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Aguna
19/04/2020
Україна
Надежный блендер
Долгое время пользуемся, работает просто и безотказно.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2074/50 Блендер
Date of Use 2018-04-18
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2074/50 Блендер
Date of Use 2018-04-18