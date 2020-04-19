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  • Свежие блюда каждый день
  • Свежие блюда каждый день
  • Свежие блюда каждый день
  • Свежие блюда каждый день

Больше не доступен

Блендер

HR2074/50

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Свежие блюда каждый день

Этот блендер Philips поможет вам каждый день готовить разнообразные блюда: свежевыжатые соки, домашние супы или питательные смузи. Благодаря мотору 600 Вт, переключению режимов скоростей и насадке-мельничке его возможности практически безграничны.

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Блендер для коктейлей, вкусных супов и полезных соков

Свежие блюда каждый день

  • 600 Вт

  • Стеклянный кувшин 2 л

  • с фильтром

  • 5 скоростей и импульсный режим

Фильтр для очистки сока

Фильтр для очистки сока

Благодаря этому удобному фильтру в сок не попадают семена и косточки.

Функция измельчения льда

Функция измельчения льда

Функция измельчения льда включается нажатием одной кнопки.

Долговечные зазубренные лезвия

Долговечные зазубренные лезвия

Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

19/04/2020

Україна

Україна

Надежный блендер

Долгое время пользуемся, работает просто и безотказно.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2074/50 Блендер

Date of Use 2018-04-18

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2074/50 Блендер

Date of Use 2018-04-18

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