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    5000 Series

    Блендер

    HR3030/00
    Общая оценка / 5
    • Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой
      -{discount-value}

      5000 Series Блендер

      HR3030/00
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой

      Превращайте даже замороженные фрукты и орехи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1200 Вт. Режим очистки позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах

      5000 Series Блендер

      Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой

      Превращайте даже замороженные фрукты и орехи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1200 Вт. Режим очистки позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах

      Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой

      Превращайте даже замороженные фрукты и орехи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1200 Вт. Режим очистки позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах

      5000 Series Блендер

      Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой

      Превращайте даже замороженные фрукты и орехи в идеальные смузи с блендером Philips серии 5000 мощностью 1200 Вт. Режим очистки позволит без труда завершить процедуру приготовления. Узнать обо всех преимуществах

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        5000 Series

        5000 Series

        Блендер

        - {discount-value}

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        Наслаждайтесь бархатными смузи и простой очисткой

        На 50 % мощнее* благодаря технологии ProBlend Plus

        • Технология ProBlend Plus
        • Мотор ProBlend Plus 1200 Вт
        • Густые смузи из замороженных фруктов без добавления воды
        Мотор ProBlend Plus мощностью 1200 Вт обеспечит смешивание даже самых твердых ингредиентов

        Мотор ProBlend Plus мощностью 1200 Вт обеспечит смешивание даже самых твердых ингредиентов

        На 50 % больше мощности* — все для комфортного приготовления бархатных смузи, супов и соусов даже из самых твердых ингредиентов, таких как замороженные фрукты, лед и орехи.

        Новые лезвия ProBlend Plus для идеальной текстуры смесей

        Новые лезвия ProBlend Plus для идеальной текстуры смесей

        Удлиненные лезвия повышенной прочности смогут раздробить и смешать даже самые твердые ингредиенты.

        Стеклянный кувшин ProBlend Plus с ребрами для идеальной циркуляции

        Стеклянный кувшин ProBlend Plus с ребрами для идеальной циркуляции

        Внутренние ребра в кувшине направляют ингредиенты в воронку для оптимальной циркуляции и идеальных результатов.

        Густые смузи из замороженных фруктов без добавления воды

        Густые смузи из замороженных фруктов без добавления воды

        Готовьте бархатные смузи разного объема из замороженных фруктов с минимальным или нулевым количеством жидкости. Используйте темпер для надавливания на ингредиенты и из оптимальной циркуляции для создания смесей с идеальной консистенцией.

        Емкость 2 литра для всей семьи

        Емкость 2 литра для всей семьи

        Большой 2-литровый кувшин с рабочей емкостью 1,5 литра позволит за раз готовить смузи на всю семью.

        3 скорости и импульсный режим для управления смешиванием

        3 скорости и импульсный режим для управления смешиванием

        Выбирайте из 3 режимов скорости для мягких и твердых ингредиентов либо используйте импульсный режим для повышения мощности, когда это необходимо.

        Съемные лезвия для удобной очистки

        Съемные лезвия для удобной очистки

        Снимите ножевой блок с кувшина блендера и помойте его вручную или в посудомоечной машине.

        Простая очистка без оттирания губкой

        Простая очистка без оттирания губкой

        Очистка стала проще с режимом ручной очистки. Больше никакого оттирания губкой!

        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.

        Приложение NutriU с источниками вдохновения

        Приложение NutriU с источниками вдохновения

        Откройте для себя целый мир вкусных рецептов! В нашем приложении NutriU вы найдете вкусные напитки, супы, соусы и многое другое, а также советы и руководства по работе с блендером.

        • Аксессуары

          В комплекте
          Темпер

        • Общие характеристики

          Можно мыть в посудомоечной машине
          Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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            • *по сравнению с HR2228
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