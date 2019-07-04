КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

  • Многофункциональный, не занимает много места
  • Многофункциональный, не занимает много места
  • Многофункциональный, не занимает много места
  • Многофункциональный, не занимает много места
  • Многофункциональный, не занимает много места
  • Многофункциональный, не занимает много места
  • Многофункциональный, не занимает много места
  • Многофункциональный, не занимает много места
  • Многофункциональный, не занимает много места
  • Многофункциональный, не занимает много места

Больше не доступен

Кухонный комбайн

HR7605/10

4.6
| (17) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт
Многофункциональный, не занимает много места
Кухонный комбайн Philips — это многофункциональный помощник, который сэкономит время и рабочее пространство, а также поможет решить проблемы с приготовлением пищи. Выполняет более 15 различных функций за минимальное время.
Посмотреть все преимущества

Удобное хранение кухонного комбайна

Многофункциональный, не занимает много места

  • 350 Вт

  • чаша 2,1 л

Может поместиться на любой маленькой полке

Может поместиться на любой маленькой полке

Компактное хранение насадок в чаше комбайна

Компактное хранение насадок в чаше комбайна

Система Microstore обеспечивает легкое и компактное хранение всех насадок в чаше кухонного комбайна.

Легко выполняет более 15 функций

Легко выполняет более 15 функций

В комплект поставки кухонного комбайна входят 5 различных насадок, выполняющих 15 различных функций. Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Металлический шинковочный диск для шинковки среднего размера, нарезки средними ломтиками и измельчения. Диск для приготовления эмульсий, например взбитых сливок и майонеза.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.6

из 5

17

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

4
2

04/07/2019

Україна

Україна

Достойный комбайн за свои деньги!

У любого продукта можно найти минусы. Но в этом кухонном комбайне плюсов намного больше. Это именно то, что я искал. И пусть это уже будет третий кухонный комбайн на моей кухне, но с такими функциями которых мне не хватало. Очень удобно то, что толкатель продуктов также является и мерным стаканом.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR7310/00 Компактный кухонный комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR7310/00 Компактный кухонный комбайн

12/08/2017

Україна

Україна

Компактный и очень удобный.

Пользуемся несколько лет, очень довольны + очень компактный, все насадки хранятся прямо в чаше. + с минимальными отходами тоненько режет овощи для салата, шинкует для борща, трет для дерунов. + есть насадка для майонеза, жидкого теста. + доступная цена + удобно моется в посудомойке С жилистым мясом для приготовления фарша не справится, а с курицей, индюшатиной, нежной свининкой, тем более рыбой - на ура!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7605/10 Кухонный комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7605/10 Кухонный комбайн

05/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн

Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.