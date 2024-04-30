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HX7106/01
Превосходное удаление налета и отбеливание зубов*
Philips Sonicare 5300 предлагает технологию Sonicare нового поколения, 2 уровня интенсивности, оповещение о чрезмерной силе нажатия и чистящую насадку для отбеливания.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звуковая зубная щетка с аккумулятором
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Philips Sonicare 5300 обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет потемнения и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. С чистящей насадкой W2 Optimal White вам будет легко поддерживать белый тон зубов между профессиональными процедурами по осветлению, а также удалять в 7 раз больше налета, чем при чистке обычной зубной щеткой.
Оцените удобную чистку зубов и новый уровень ухода за полостью рта с технологией Sonicare нового поколения. Во время чистки инновационная магнитная система зубной щетки регулирует мощность вибраций, обеспечивая эффективность до 62 000 сметающих движений в минуту даже в труднодоступных участках. В то же время плавными движениями чистящая насадка бережно выметает налет, обеспечивая оптимальный результат чистки при каждом сеансе.
Для того, чтобы вы могли полноценно заботиться о зубах и деснах, Philips Sonicare 5300 предлагает на выбор 2 уровня интенсивности. Выберите высокую интенсивность для мощного удаления налета или низкую интенсивность для бережной, но вместе с тем тщательной чистки.
Если вы не заметите, что стали давить на щетку слишком сильно, сама щетка оповестит вас об этом. Умный оптический датчик точно распознает чрезмерную силу нажатия, и щетка издаст пульсирующий сигнал, уменьшая скорость вибрации. Вы всегда будете знать, когда нужно нажимать на щетку чуть слабее, и ваши десны останутся в безопасности.
Регулярная замена чистящей насадки является важной составляющей в поддержании здоровья полости рта. С технологией BrushSync вам легко будет следить за оптимальным состоянием чистящей насадки. Эта инновационная технология отслеживает частоту использования и интенсивность, а также оповестит вас, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.
Двухминутного сеанса будет достаточно для эффективной чистки, и наша функция SmarTimer сообщит, когда время чистки закончится. А для равномерной чистки всех зубов функция BrushPacer делит рот на несколько зон и приостанавливает вибрацию щетки, чтобы вы перешли к следующей из них — так обеспечивается равномерная чистка всей полости рта.
Мы скорректировали дизайн внутренних компонентов зубных щеток Philips Sonicare, чтобы сделать их надежнее, легче и долговечнее. Благодаря передовым процессам лазерной сварки наши зубные щетки будут работать для вас в течение многих лет.
Эта зубная щетка оснащена энергоэффективным аккумулятором, который обеспечит приятные ощущения при ее использовании. Без подзарядки щетки хватает на 3 недели стандартной чистки.
В комплекте
Режимы
Уровни интенсивности
Качество чистки
Удобство использования
Технология интеллектуального датчика
Технические характеристики
Обслуживание
Питание
Дизайн и отделка
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