Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
1 насадка
AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.
Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.
Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss Ultra помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.
4.8
из 5
17
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Герда
18/11/2020
Україна
Это прекрасный инструмент для поддержки здоровья
Пользуюсь 2 месяца, очень понравился в использовании, нежная струя, но достаточно сильная, чтобы очистить промежутки между зубами. В паре с щеткой работают прекрасно. Ощущение идеальной чистоты:)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HX8331/02 AirFloss Pro/Ultra, прибор для межзубных промежутков
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HX8331/02 AirFloss Pro/Ultra, прибор для межзубных промежутков
LanaLana
25/08/2019
Україна
Перевершив всі очікування!
Користуюсь ним вже 3 місяці, однозначно рекомендую! Ношу брекети, помічник у чистці кожного дня!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HX8432/03 AirFloss Ultra, прибор для межзубных промежутков
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HX8432/03 AirFloss Ultra, прибор для межзубных промежутков
Лана88
17/04/2019
Україна
Приємно вражена функціональністю продукту.
1,4 роки ношу брекети і такого прибору мені не вистачало. Це полегшує життя, особливо перед походом до стоматолога. Рада, що наважилась на покупку. Подобається і раджу тим, хто дійсно цінує стан здоров`я своїх ясен та зубів.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HX8432/03 AirFloss Ultra, прибор для межзубных промежутков
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HX8432/03 AirFloss Ultra, прибор для межзубных промежутков
при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.
* На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных
* *AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.
* * * В зависимости от выбранного режима распыления