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  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

Больше не доступен

Philips SonicareAirFloss Pro/Ultra, прибор для межзубных промежутков

HX8331/01

4.8
| (17) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**
Посмотреть все преимущества

Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

  • 1 насадка

Удаляет до 99,9 % налета***

Удаляет до 99,9 % налета***

AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

Простой способ развить здоровую привычку

Простой способ развить здоровую привычку

Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss Ultra помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

17

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Это прекрасный инструмент для поддержки здоровья

Пользуюсь 2 месяца, очень понравился в использовании, нежная струя, но достаточно сильная, чтобы очистить промежутки между зубами. В паре с щеткой работают прекрасно. Ощущение идеальной чистоты:)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HX8331/02 AirFloss Pro/Ultra, прибор для межзубных промежутков

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HX8331/02 AirFloss Pro/Ultra, прибор для межзубных промежутков

25/08/2019

Україна

Україна

Перевершив всі очікування!

Користуюсь ним вже 3 місяці, однозначно рекомендую! Ношу брекети, помічник у чистці кожного дня!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HX8432/03 AirFloss Ultra, прибор для межзубных промежутков

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HX8432/03 AirFloss Ultra, прибор для межзубных промежутков

17/04/2019

Україна

Україна

Приємно вражена функціональністю продукту.

1,4 роки ношу брекети і такого прибору мені не вистачало. Це полегшує життя, особливо перед походом до стоматолога. Рада, що наважилась на покупку. Подобається і раджу тим, хто дійсно цінує стан здоров`я своїх ясен та зубів.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HX8432/03 AirFloss Ultra, прибор для межзубных промежутков

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HX8432/03 AirFloss Ultra, прибор для межзубных промежутков

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      Примечания

      1. при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.

      2. * На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных

      3. * *AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.

      4. * * * В зависимости от выбранного режима распыления