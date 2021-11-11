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    Sonicare AirFloss Pro/Ultra, прибор для межзубных промежутков

    HX8331/01
    Sonicare
    • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
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      Sonicare AirFloss Pro/Ultra, прибор для межзубных промежутков

      HX8331/01

      Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

      Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Sonicare AirFloss Pro/Ultra, прибор для межзубных промежутков

      Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

      Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**

      Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

      Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Sonicare AirFloss Pro/Ultra, прибор для межзубных промежутков

      Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

      Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**

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        Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

        Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

        • 1 насадка

        Удаляет до 99,9 % налета***

        AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

        Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

        Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

        Простой способ развить здоровую привычку

        Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss Ultra помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

        Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

        Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

        Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

        С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.

        Полная уверенность в свежести дыхания и чистоте полости рта — каждый день

        Наполните резервуар, расположенный в ручке прибора, ополаскивателем для полости рта или водой, установите кончик насадки у межзубного промежутка и начинайте чистку. Используйте ополаскиватель для полости рта, чтобы добиться непревзойденной свежести и антибактериального эффекта.

        Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

        Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

        Высокоэффективная насадка

        Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

        Настраиваемый режим тройного распыления

        Мощный распылитель прибора AirFloss Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Белый с серым оттенком

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

        • В комплекте

          Зарядное устройство
          1
          Щетка AirFloss Ultra
          1
          Насадка AirFloss Ultra
          1

        • Качество чистки

          Настраиваемые режимы
          • Автоматическое или ручное распыление
          • Режим однократного/двойного/тройного распыления***
          Для максимального эффекта
          Меняйте насадки каждые 6 месяцев
          Высокое качество
          Удаляет до 99,9 % налета**
          Польза для здоровья
          • Очищение полости рта за 60 секунд
          • Улучшение состояния десен за 2 недели*
          Клинически доказанные результаты
          • Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити:
          • для улучшения состояния десен;
          • для уменьшения кровоточивости;
          • для предотвращения образования налета.

        • Питание

          Напряжение
          100–240 В

        • Удобство использования

          Ручка
          Изящный эргономичный дизайн
          Индикатор батареи
          Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора
          Время работы батареи
          1-3 недели*****
          Насадки
          Легко фиксируются и снимаются

        • Технические характеристики

          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Батарея
          Перезарядка
          Продолжительность зарядки
          24 часа для полной зарядки

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            Риски, связанные с продуктом
            • * при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.
            • * * На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных
            • * * *AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.
            • * * * * В зависимости от выбранного режима распыления

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