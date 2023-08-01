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    All-in-One Trimmer

    Series 5000

    MG5930/15
    Общая оценка / 5
    • Один стайлер для всех задач Один стайлер для всех задач Один стайлер для всех задач
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      All-in-One Trimmer Series 5000

      MG5930/15
      Общая оценка / 5

      Один стайлер для всех задач

      Создайте особый стиль с этим универсальным триммером, в комплект которого входят 11 качественных насадок для стрижки волос на лице, голове и теле. Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали остаются острыми без смазывания для точного подравнивания. Узнать обо всех преимуществах

      All-in-One Trimmer Series 5000

      Один стайлер для всех задач

      Создайте особый стиль с этим универсальным триммером, в комплект которого входят 11 качественных насадок для стрижки волос на лице, голове и теле. Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали остаются острыми без смазывания для точного подравнивания. Узнать обо всех преимуществах

      Один стайлер для всех задач

      Создайте особый стиль с этим универсальным триммером, в комплект которого входят 11 качественных насадок для стрижки волос на лице, голове и теле. Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали остаются острыми без смазывания для точного подравнивания. Узнать обо всех преимуществах

      All-in-One Trimmer Series 5000

      Один стайлер для всех задач

      Создайте особый стиль с этим универсальным триммером, в комплект которого входят 11 качественных насадок для стрижки волос на лице, голове и теле. Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали остаются острыми без смазывания для точного подравнивания. Узнать обо всех преимуществах

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        All-in-One Trimmer

        All-in-One Trimmer

        Series 5000

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        Итого:

        Один стайлер для всех задач

        Для лица, волос и тела

        • 11 в 1: лицо, голова и тело
        • Самозатачивающиеся лезвия из стали
        • Технология BeardSense
        Триммер, который адаптируется к вашей бороде

        Триммер, который адаптируется к вашей бороде

        Триммер 125 раз в секунду сканирует густоту бороды и повышает мощность, когда это необходимо, чтобы справиться с более густой, длинной или кустистой бородой.

        Долговечность, мощность и точный результат

        Долговечность, мощность и точный результат

        Лезвия из нержавеющей стали всегда остаются острыми для стабильной эффективности. Без смазывания.

        Точное подравнивание и создание контуров

        Точное подравнивание и создание контуров

        Этот триммер и набор из насадок предлагают 11 установок длины от 0,5 до 16 мм с шагом 1 мм для ухода за короткой или длинной бородой. Поддерживайте нужные контуры и убирайте волосы с щек, подбородка и шеи с помощью металлического триммера для поддержания выбранного стиля.

        Универсальный: для лица, головы и тела

        Универсальный: для лица, головы и тела

        Этот универсальный триммер предлагает 11 инструментов для любых задач ухода за волосами. Легко подравнивайте волосы на лице, создавайте стрижки и сбривайте волосы на теле.

        Стрижка в домашних условиях

        Стрижка в домашних условиях

        С системой разных насадок для триммера вы можете выбирать установки длины от 0,5 до 16 мм для создания желаемого образа в домашних условиях.

        Забудьте о волосах на теле

        Забудьте о волосах на теле

        С комфортом брейте волосы на теле с отдельной насадкой для бритья. Уникальная система защитных насадок для кожи поможет обезопасить чувствительные участки при бритье до длины 0,5 мм. Также можно подравнивать волосы на теле с помощью насадки-гребня.

        Удобное и комфортное подравнивание волос в ушах и носу

        Удобное и комфортное подравнивание волос в ушах и носу

        Этот универсальный триммер быстро удаляет нежелательные волосы в носу и ушах без порезов и ссадин.

        Влагостойкость для удобного использования и очистки

        Влагостойкость для удобного использования и очистки

        Триммер защищен от воздействия влаги, и вы сможете с комфортом использовать его в душе и легко очищать его проточной водой.

        4 недели работы без подзарядки*

        4 недели работы без подзарядки*

        Мощный литий-ионный аккумулятор триммера обеспечит до 120 минут работы с быстрой 5-минутной зарядкой для максимальной долговечности и мощности.

        Легко отслеживайте заряд аккумулятора

        Легко отслеживайте заряд аккумулятора

        Индикатор заряда аккумулятора позволяет отслеживать текущий заряд аккумулятора: низкий, минимальный, идет зарядка или полный. Вы никогда не останетесь с наполовину выбритой бородой из-за разрядки аккумулятора триммера.

        Удобный хват и управление

        Удобный хват и управление

        Триммер удобен в использовании благодаря эргономичной прорезиненной ручке для комфортного хвата.

        • Мощность

          Зарядка
          • 60 минут
          • Быстрая зарядка за 5 минут
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время работы
          До 120 минут
          Способ подзарядки
          USB-A (без адаптера в комплекте)
          Максимальная потребляемая мощность
          5 Вт
          Входное напряжение
          5 В

        • Дизайн

          Ручка
          Эргономичная прорезиненная рукоятка

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Удобство использования

          Дисплей
          • Индикатор низкого заряда аккумулятора
          • Индикатор полного заряда аккумулятора
          • Индикатор уровня заряда батареи
          Не нуждается в обслуживании
          Лезвия не требуют смазки
          Сухое и влажное бритье
          Полностью водонепроницаемый
          При работе
          Питание только от аккумулятора

        • Универсальный стайлер

          Насадки для стайлинга
          • Стальной триммер
          • Триммер для носа и ушей
          • Бритва для тела с системой защиты кожи
          • 2 гребня для щетины
          • Регулируемый гребень 3–7 мм
          • 3 гребня для волос
          • 1 гребень для тела
          Аксессуары
          • Мягкий чехол
          • Щеточка для чистки
          • USB-A (адаптер не входит в комплект)
          Кол-во насадок (#)
          11

        • Точное подравнивание

          Высококлассное моделирование
          • Самозатачивающиеся лезвия из стали
          • Технология BeardSense
          Установки длины
          11 (0,5–16 мм)
          Шаг насадки
          До 1 мм

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            • На основании 2–3 сеансов подравнивания волос на лице в неделю, со средней длительностью сеанса 11,5 мин

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            Оплата при получении товара  

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            О Philips
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            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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