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    Shaver series 3000

    Электробритва для сухого бритья

    PT710/16
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • По-настоящему гладкое бритье По-настоящему гладкое бритье По-настоящему гладкое бритье
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      Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

      PT710/16
      Общая оценка / 5
      1 награда

      По-настоящему гладкое бритье

      Новая электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и качественному бритью с технологией Super Lift&Cut эта бритва позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

      По-настоящему гладкое бритье

      Новая электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и качественному бритью с технологией Super Lift&Cut эта бритва позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

      По-настоящему гладкое бритье

      Новая электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и качественному бритью с технологией Super Lift&Cut эта бритва позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

      По-настоящему гладкое бритье

      Новая электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и качественному бритью с технологией Super Lift&Cut эта бритва позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

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        Shaver series 3000

        Shaver series 3000

        Электробритва для сухого бритья

        Цена магазина Philips

        Итого:

        По-настоящему гладкое бритье

        • Система Super Lift&Cut
        • Плавающие головки
        Работа от сети для непрерывной подачи питания

        Работа от сети для непрерывной подачи питания

        Работа от сети для гарантированных результатов бритья

        Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

        Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

        Встроенная система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи

        Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

        Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

        Бритва автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья

        Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

        Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

        Благодаря системе QuickRinse полная влажная очистка электробритвы выполняется быстрее

        Технические характеристики

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          Система Super Lift&Cut
          Повторение контуров лица
          Технология динамичного повторения контуров

        • Удобство использования

          Время работы бритвы
          Питание от электросети
          Очистка
          • Все части бритвы можно мыть под водой
          • Быстрая очистка отсека для волос

        • Дизайн

          Ручка
          Удобная ручка
          Отделка
          Пластиковая передняя панель Hi gloss
          цвет
          Синий

        • Аксессуары

          Обслуживание
          • Щеточка для чистки
          • Защитный колпачок

        • Питание

          Автопереключение напряжения
          100–240 В
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,2  Вт
          Максимальное энергопотребление
          5,4  Вт

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Запасные головки
          • Модель HQ8 была заменена на SH50
          • Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

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