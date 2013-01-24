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    Shaver series 3000

    Електробритва для сухого гоління

    PT710/16
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Справді ретельне гоління Справді ретельне гоління Справді ретельне гоління
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      Shaver series 3000 Електробритва для сухого гоління

      PT710/16
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Справді ретельне гоління

      Нова електробритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює, її можна мити повністю, а технологія Super Lift&Cut забезпечує ефективність гоління. Це гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Shaver series 3000 Електробритва для сухого гоління

      Справді ретельне гоління

      Нова електробритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює, її можна мити повністю, а технологія Super Lift&Cut забезпечує ефективність гоління. Це гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги

      Справді ретельне гоління

      Нова електробритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює, її можна мити повністю, а технологія Super Lift&Cut забезпечує ефективність гоління. Це гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Shaver series 3000 Електробритва для сухого гоління

      Справді ретельне гоління

      Нова електробритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює, її можна мити повністю, а технологія Super Lift&Cut забезпечує ефективність гоління. Це гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги

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        Shaver series 3000

        Shaver series 3000

        Електробритва для сухого гоління

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Справді ретельне гоління

        • Super Lift&Cut
        • Гнучкі головки
        Робота від електромережі для безперервного живлення

        Робота від електромережі для безперервного живлення

        Робота від електромережі для ретельного та завжди надійного гоління

        Система Super Lift & Cut для комфортного та ретельного гоління

        Система Super Lift & Cut для комфортного та ретельного гоління

        Вбудована система з двома лезами у нашій електробритві піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління

        Динамічне повторення контурів забезпечує пристосування до вигинів обличчя і шиї

        Динамічне повторення контурів забезпечує пристосування до вигинів обличчя і шиї

        Бритва автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя і шиї для більш гладкого гоління

        Бритва, яку можна мити, із системою QuickRinse

        Бритва, яку можна мити, із системою QuickRinse

        Електробритва, яку можна повністю мити, має систему QuickRinse для забезпечення чистоти швидше

        Технічні характеристики

        • Ефективність гоління

          Система гоління
          Super Lift&Cut
          Повторення контурів
          Динамічне повторення контурів

        • Простота у користуванні

          Час гоління
          Живлення від мережі
          Чищення
          • Бритва, яку можна мити
          • Відділення для волосся, яке можна швидко сполоснути водою

        • Конструкція

          Ручка
          Зручно тримати
          Покриття корпусу
          Блискуча пластмасова передня частина корпусу
          Колір
          Синій

        • Аксесуари

          Догляд
          • Щітка для очищення
          • Захисний ковпачок

        • Потужність

          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В
          Споживання енергії в режимі очікування
          < 0,2  Вт
          Максимальне споживання енергії
          5,4  Вт

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Запасна головка
          • HQ8 замінено на SH50
          • Заміняйте кожні 2 роки на HQ8

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