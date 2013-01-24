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Справді ретельне гоління
Нова електробритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює, її можна мити повністю, а технологія Super Lift&Cut забезпечує ефективність гоління. Це гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Справді ретельне гоління
Нова електробритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює, її можна мити повністю, а технологія Super Lift&Cut забезпечує ефективність гоління. Це гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги
Справді ретельне гоління
Нова електробритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює, її можна мити повністю, а технологія Super Lift&Cut забезпечує ефективність гоління. Це гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Справді ретельне гоління
Нова електробритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює, її можна мити повністю, а технологія Super Lift&Cut забезпечує ефективність гоління. Це гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур. Переглянути усі переваги
Електробритва для сухого гоління
Ціна магазину Philips
Усього:
Робота від електромережі для ретельного та завжди надійного гоління
Вбудована система з двома лезами у нашій електробритві піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління
Бритва автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя і шиї для більш гладкого гоління
Електробритва, яку можна повністю мити, має систему QuickRinse для забезпечення чистоти швидше
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Конструкція
Аксесуари
Потужність
Обслуговування