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  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье
  • По-настоящему гладкое бритье

Больше не доступен

Shaver series 3000электробритва для сухого бритья

PT725/16

4.9
| (10) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
По-настоящему гладкое бритье
Бритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Подключите ее к сети и забудьте о зарядке. Лезвия Lift & Cut обеспечивают гладкое бритье. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени.
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Производитель электробритв №1 в мире1

c емким литий-ионным аккумулятором

По-настоящему гладкое бритье

  • Лезвия Lift & Cut

  • Плавающие головки

Более 45 минут в режиме бритья, зарядка — 8 часов

Более 45 минут в режиме бритья, зарядка — 8 часов

Энергоэффективная, мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. 8-часовой зарядки хватит на более чем на 45 минут работы— то есть около 15 сеансов. А 3-минутной зарядки будет достаточно для одного сеанса бритья.

Лезвия ComfortCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье

Лезвия ComfortCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье

Благодаря закругленным краям лезвия ComfortCut плавно скользят по коже, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.

Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.9

из 5

10

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Надійність, якість батареї

Чудова бритва, але після 3 місяців не до кінця збриває волосся, приходиться надавлювати.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 S3520/06 Dry electric shaver

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 S3520/06 Dry electric shaver

11/08/2017

Україна

Україна

Отличная бритва без лишних прибамбасов

Просто отличная бритва. Бреет-бреет-бреет. Мне не нужны какие-то сверх прибамбасы, главное чистое и гладкое бритье. Рекомендую для ежедневного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6906/16 Электробритва для сухого бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6906/16 Электробритва для сухого бритья

27/10/2021

Україна

Україна

Прекрасна електробритва від Philips!

Купувала чоловікові на подарунок років 5,5 тому. Чоловік бритвою задоволений,голить добре,леза гострі. Працює досі ідеально,хоч пройшло вже більше 5 років,без ремонтів,замін чи поломок. Все чудово! Можу рекомендувати.

Плюсы

Довготривале служіння,зручність,компактність,ціна- якість.

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6927/16 Електробритва для сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6927/16 Електробритва для сухого гоління

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 