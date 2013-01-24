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Справді ретельне гоління
Бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Під’єднайте її до електромережі, і вона ніколи не розрядиться. Леза Lift & Cut забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся із вранішніми справами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Справді ретельне гоління
Бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Під’єднайте її до електромережі, і вона ніколи не розрядиться. Леза Lift & Cut забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся із вранішніми справами. Переглянути усі переваги
Справді ретельне гоління
Бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Під’єднайте її до електромережі, і вона ніколи не розрядиться. Леза Lift & Cut забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся із вранішніми справами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Справді ретельне гоління
Бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Під’єднайте її до електромережі, і вона ніколи не розрядиться. Леза Lift & Cut забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся із вранішніми справами. Переглянути усі переваги
електробритва для сухого гоління
Ціна магазину Philips
Усього:
Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. У Вас буде до 45 хвилин гоління – це приблизно 15 сеансів гоління після 8 годин заряджання. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.
Леза ComfortCut мають заокруглені краї і легко ковзають по шкірі, тож Ви зможете ретельно і водночас комфортно поголитися.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї для ретельнішого гоління.
Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Конструкція
Аксесуари
Потужність
Обслуговування