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    Shaver series 3000

    електробритва для сухого гоління

    PT725/16
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    • Справді ретельне гоління Справді ретельне гоління Справді ретельне гоління
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      Shaver series 3000 електробритва для сухого гоління

      PT725/16
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      Справді ретельне гоління

      Бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Під’єднайте її до електромережі, і вона ніколи не розрядиться. Леза Lift & Cut забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся із вранішніми справами. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Shaver series 3000 електробритва для сухого гоління

      Справді ретельне гоління

      Бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Під’єднайте її до електромережі, і вона ніколи не розрядиться. Леза Lift & Cut забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся із вранішніми справами. Переглянути усі переваги

      Справді ретельне гоління

      Бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Під’єднайте її до електромережі, і вона ніколи не розрядиться. Леза Lift & Cut забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся із вранішніми справами. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Shaver series 3000 електробритва для сухого гоління

      Справді ретельне гоління

      Бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Під’єднайте її до електромережі, і вона ніколи не розрядиться. Леза Lift & Cut забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся із вранішніми справами. Переглянути усі переваги

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        Shaver series 3000

        Shaver series 3000

        електробритва для сухого гоління

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Справді ретельне гоління

        з тривалою потужністю літій-іонних батарей

        • Леза Lift and Cut
        • Гнучкі головки
        45+ хвилин гоління, 8 годин заряджання

        45+ хвилин гоління, 8 годин заряджання

        Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. У Вас буде до 45 хвилин гоління – це приблизно 15 сеансів гоління після 8 годин заряджання. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

        Леза ComfortCut легко ковзають для гладкого та ретельного гоління

        Леза ComfortCut легко ковзають для гладкого та ретельного гоління

        Леза ComfortCut мають заокруглені краї і легко ковзають по шкірі, тож Ви зможете ретельно і водночас комфортно поголитися.

        Динамічне повторення контурів забезпечує пристосування до вигинів обличчя і шиї

        Динамічне повторення контурів забезпечує пристосування до вигинів обличчя і шиї

        Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї для ретельнішого гоління.

        Просте чищення під струменем води

        Просте чищення під струменем води

        Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.

        Технічні характеристики

        • Ефективність гоління

          Система гоління
          Lift&Cut
          Повторення контурів
          Динамічне повторення контурів

        • Простота у користуванні

          Час гоління
          45+ хвилин, до 15 голінь
          Заряджання
          • Можна заряджати
          • Робота від акумулятора та мережі
          • 3 хв. швидкого заряджання для 1 гоління
          Час зарядження
          • 8 годин
          • 3 хв. швидкого заряджання для 1 гоління
          Дисплей
          1 світлодіодна індикація
          Чищення
          • Бритва, яку можна мити
          • Відділення для волосся, яке можна швидко сполоснути водою
          Індикація дисплея
          • Батарея заряджена
          • Батарея розрядилася
          • Заряджання
          • Заміна бритвених головок
          Функціонування
          • Дротове і бездротове використання
          • Акумуляторна батарея

        • Конструкція

          Ручка
          • Нековзкі
          • Зручна ергономічна ручка
          • Гума

        • Аксесуари

          Догляд
          • Щітка для очищення
          • Захисний ковпачок

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В
          Споживання енергії в режимі очікування
          < 0,25  Вт
          Максимальне споживання енергії
          5,4  Вт

        • Обслуговування

          Запасна головка
          • HQ8 замінено на SH50
          • Заміняйте кожні 2 роки на HQ8
          Гарантія
          2 роки гарантії

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