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  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
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  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління
  • Справді ретельне гоління

Більше не доступний

Shaver series 3000електробритва для сухого гоління

PT725/16

4.5
| (335) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Справді ретельне гоління
Бритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Під’єднайте її до електромережі, і вона ніколи не розрядиться. Леза Lift & Cut забезпечують ретельне гоління. За допомогою бритви PowerTouch Ви завжди швидко справлятиметеся із вранішніми справами.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

з тривалою потужністю літій-іонних батарей

Справді ретельне гоління

  • Леза Lift and Cut

  • Гнучкі головки

45+ хвилин гоління, 8 годин заряджання

45+ хвилин гоління, 8 годин заряджання

Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. У вас буде до 45 хвилин гоління – це приблизно 15 сеансів гоління після 8 годин заряджання. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

Леза ComfortCut легко ковзають для гладкого та ретельного гоління

Леза ComfortCut легко ковзають для гладкого та ретельного гоління

Леза ComfortCut мають заокруглені краї і легко ковзають по шкірі, тож ви зможете ретельно і водночас комфортно поголитися.

Динамічне повторення контурів забезпечує пристосування до вигинів обличчя і шиї

Динамічне повторення контурів забезпечує пристосування до вигинів обличчя і шиї

Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї для ретельнішого гоління.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

335

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

27/10/2021

Україна

Україна

Прекрасна електробритва від Philips!

Купувала чоловікові на подарунок років 5,5 тому. Чоловік бритвою задоволений,голить добре,леза гострі. Працює досі ідеально,хоч пройшло вже більше 5 років,без ремонтів,замін чи поломок. Все чудово! Можу рекомендувати.

Плюси

Довготривале служіння,зручність,компактність,ціна- якість.

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6927/16 Електробритва для сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6927/16 Електробритва для сухого гоління

28/07/2020

Україна

Україна

Забудь про станок для гоління

Дуже задоволений цією бритвою. проста у використанні не боїться води чудовий акумулятор і зрозуміла індикація заряду зрозуміла інструкція з відповідями на всі питання

Плюси

надійна і якісна продукція

Мінуси

немає недостатків

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 PT720/16 Електробритва для сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 PT720/16 Електробритва для сухого гоління

01/11/2019

Україна

Україна

Из всех бритв которые у меня были(а было их уже до этой 6шт.разных марок и типов за 25лет)эта самая классная и удобная.

Купил бритву в 2015 году и досихпор она меня радует качеством бритья,головки еще не менял,очень удобно лежит в руке.Да и триммер вещь полезная .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6946/16 Електробритва для сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6946/16 Електробритва для сухого гоління

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 