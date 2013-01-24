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    Shaver series 3000

    Электробритва для сухого бритья

    PT735/16
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Более гладкое, чистое бритье Более гладкое, чистое бритье Более гладкое, чистое бритье
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      Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

      PT735/16
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Более гладкое, чистое бритье

      Новая электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и качественному бритью с технологией Super Lift&Cut эта бритва позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

      Более гладкое, чистое бритье

      Новая электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и качественному бритью с технологией Super Lift&Cut эта бритва позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

      Более гладкое, чистое бритье

      Новая электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и качественному бритью с технологией Super Lift&Cut эта бритва позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

      Более гладкое, чистое бритье

      Новая электробритва Philips PowerTouch заряжает энергией по утрам. Благодаря увеличенному времени автономной работы, возможности полной промывки под водой и качественному бритью с технологией Super Lift&Cut эта бритва позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

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        Shaver series 3000

        Shaver series 3000

        Электробритва для сухого бритья

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Более гладкое, чистое бритье

        • Система DualPrecision
        • Плавающие головки
        От 40 минут в режиме автономной работы; зарядка занимает 8 часов

        От 40 минут в режиме автономной работы; зарядка занимает 8 часов

        От 40 минут в режиме автономной работы для 14 сеансов бритья. Полная зарядка занимает 8 часов, поэтому бритва готова к использованию в любое время

        Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

        Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

        Встроенная система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи

        Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

        Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

        Бритва автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья

        Технология DualPrecision: сбривает даже самую короткую щетину

        Технология DualPrecision: сбривает даже самую короткую щетину

        Бритвенные головки DualPrecision электробритвы оснащены прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для удаления едва заметной щетины

        Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

        Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

        Благодаря системе QuickRinse полная влажная очистка электробритвы выполняется быстрее

        Технические характеристики

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          • Бреющая система DualPrecision
          • Система Super Lift&Cut
          Гибкость головки
          Технология динамичного повторения контуров

        • Удобство использования

          Время работы бритвы
          Более 40 минут
          Зарядка
          • Перезарядка
          • Питание от сети и от аккумулятора
          • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
          Время зарядки
          8 часов
          Дисплей
          • 1 светодиодный индикатор
          • Индикатор зарядки
          • Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
          • Индикация полного заряда аккумулятора
          • Индикатор быстрой зарядки
          Очистка
          • Все части бритвы можно мыть под водой
          • Быстрая очистка отсека для волос

        • Дизайн

          Ручка
          • Удобная ручка
          • Прорезиненная рукоятка
          Отделка
          • Пластиковая передняя панель Hi gloss
          • Лакированное кольцо
          цвет
          Синий и серебристый

        • Аксессуары

          Обслуживание
          • Щеточка для чистки
          • Защитный колпачок

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Автопереключение напряжения
          100–240 В
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,2  Вт
          Максимальное энергопотребление
          5,4  Вт

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Сменные головки
          • Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8
          • Модель HQ8 была заменена на SH50

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