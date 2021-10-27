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  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
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  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління
  • Ретельніше, чистіше гоління

Більше не доступний

Shaver series 3000Електробритва для сухого гоління

PT735/16

4.5
| (335) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Ретельніше, чистіше гоління
Нова електробритва Philips PowerTouch додає енергії вранці. Тепер бритва довше працює, її можна мити повністю, а технологія Super Lift&Cut забезпечує ефективність гоління. Це гарантує Вам готовність до найшвидшого виконання ранкових процедур.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Ретельніше, чистіше гоління

  • Леза DualPrecision

  • Гнучкі головки

40+ хвилин гоління в автономному режимі, 8 годин заряджання

40+ хвилин гоління в автономному режимі, 8 годин заряджання

Понад 40 хвилин або 14 разів використання в автономному режимі. Повністю заряджається за 8 годин, тож пристрій завжди готовий до використання, коли це потрібно

Система Super Lift & Cut для комфортного та ретельного гоління

Система Super Lift & Cut для комфортного та ретельного гоління

Вбудована система з двома лезами у нашій електробритві піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління

Динамічне повторення контурів забезпечує пристосування до вигинів обличчя і шиї

Динамічне повторення контурів забезпечує пристосування до вигинів обличчя і шиї

Бритва автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя і шиї для більш гладкого гоління

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

335

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

27/10/2021

Україна

Україна

Прекрасна електробритва від Philips!

Купувала чоловікові на подарунок років 5,5 тому. Чоловік бритвою задоволений,голить добре,леза гострі. Працює досі ідеально,хоч пройшло вже більше 5 років,без ремонтів,замін чи поломок. Все чудово! Можу рекомендувати.

Плюси

Довготривале служіння,зручність,компактність,ціна- якість.

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6927/16 Електробритва для сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6927/16 Електробритва для сухого гоління

28/07/2020

Україна

Україна

Забудь про станок для гоління

Дуже задоволений цією бритвою. проста у використанні не боїться води чудовий акумулятор і зрозуміла індикація заряду зрозуміла інструкція з відповідями на всі питання

Плюси

надійна і якісна продукція

Мінуси

немає недостатків

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 PT720/16 Електробритва для сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 PT720/16 Електробритва для сухого гоління

01/11/2019

Україна

Україна

Из всех бритв которые у меня были(а было их уже до этой 6шт.разных марок и типов за 25лет)эта самая классная и удобная.

Купил бритву в 2015 году и досихпор она меня радует качеством бритья,головки еще не менял,очень удобно лежит в руке.Да и триммер вещь полезная .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6946/16 Електробритва для сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6946/16 Електробритва для сухого гоління

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 