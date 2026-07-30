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Больше не доступен
PT920/21
Система TripleTrack
Вращающиеся головки
От 60 минут в режиме автономной работы для 21 сеансов бритья. Полная зарядка занимает 1 час, поэтому бритва готова к использованию в любое время
Встроенная система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи
Бритва автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья
Отзывы
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.