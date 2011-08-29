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    Shaver series 5000 PowerTouch

    Электробритва для сухого бритья

    PT920/21
    Общая оценка / 5
    • TripleTrack TripleTrack TripleTrack
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      Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

      PT920/21
      Общая оценка / 5

      TripleTrack

      Бритва Philips PowerTouch Pro заряжает энергией по утрам. Бритва PowerTouch с увеличенным временем автономной работы, возможностью промывки под водой и гарантированным качеством бритья с технологией Triple Track позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

      TripleTrack

      Бритва Philips PowerTouch Pro заряжает энергией по утрам. Бритва PowerTouch с увеличенным временем автономной работы, возможностью промывки под водой и гарантированным качеством бритья с технологией Triple Track позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

      TripleTrack

      Бритва Philips PowerTouch Pro заряжает энергией по утрам. Бритва PowerTouch с увеличенным временем автономной работы, возможностью промывки под водой и гарантированным качеством бритья с технологией Triple Track позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

      TripleTrack

      Бритва Philips PowerTouch Pro заряжает энергией по утрам. Бритва PowerTouch с увеличенным временем автономной работы, возможностью промывки под водой и гарантированным качеством бритья с технологией Triple Track позволяет быстрее закончить утренние сборы. Узнать обо всех преимуществах

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        Shaver series 5000 PowerTouch

        Shaver series 5000 PowerTouch

        Электробритва для сухого бритья

        Итого:

        TripleTrack

        Площадь захвата больше на 50 %

        • Система TripleTrack
        • Вращающиеся головки
        От 60 минут в режиме автономной работы; зарядка занимает 1 час

        От 60 минут в режиме автономной работы; зарядка занимает 1 час

        От 60 минут в режиме автономной работы для 21 сеансов бритья. Полная зарядка занимает 1 час, поэтому бритва готова к использованию в любое время

        Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

        Система Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

        Встроенная система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи

        Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

        Технология динамичного повторения контуров подстраивается под каждый изгиб лица и шеи

        Бритва автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья

        Технология DualPrecision: сбривает даже самую короткую щетину

        Технология DualPrecision: сбривает даже самую короткую щетину

        Бритвенные головки DualPrecision электробритвы оснащены прорезями для сбривания длинных волосков и отверстиями для удаления едва заметной щетины

        Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

        Все части бритвы с системой QuickRinse можно мыть под водой

        Благодаря системе QuickRinse полная влажная очистка электробритвы выполняется быстрее

        SmartPivot обеспечивает постоянный контакт с кожей

        SmartPivot обеспечивает постоянный контакт с кожей

        Бритва обеспечивает постоянный контакт 3 бритвенных головок с кожей для быстрого бритья

        Бритвенные головки TripleTrack увеличивают бреющую поверхность на 50 %

        Бритвенные головки TripleTrack увеличивают бреющую поверхность на 50 %

        Три бритвенные головки увеличивают площадь бритья на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье

        Откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов

        Откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов

        Бритва с широким откидным триммером идеально подходит для подравнивания висков и усов

        Система Jet Clean чистит, заряжает и восстанавливает бритву

        Система Jet Clean чистит, заряжает и восстанавливает бритву

        Тщательно промывает, смазывает, сушит и заряжает бритву, восстанавливая ее для превосходного бритья день за днем

        • Удобство использования

          Бритвенная система
          • Бреющая система TripleTrack
          • Бреющая система DualPrecision
          • Система Super Lift&Cut
          Гибкость головки
          • SmartPivot
          • Динамическое повторение контуров
          Дисплей
          • 2 светодиодных индикатора
          • Индикатор зарядки
          • Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
          • Индикация полного заряда аккумулятора
          • Индикатор быстрой зарядки
          Обслуживание
          • Щеточка для чистки
          • Защитная каппа
          Цвет
          Антрацит
          Чехол
          Мягкий чехол
          Стайлинг
          Встроенный откидной триммер

        • Дизайн

          Гарантия 2 года
          Да
          Зарядка
          • Перезарядка
          • Питание от сети и от аккумулятора
          • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
          Отделка
          • Передняя панель (лакированная)
          • Кольцо из полированного хрома
          • Зеркальная черная панель дисплея
          Очистка
          • Все части бритвы можно мыть под водой
          • Быстрая очистка отсека для волос
          Ручка
          • Удобная ручка
          • Прорезиненная ребристая ручка
          Время работы бритвы
          От 60 минут
          Время зарядки
          1 час
          Jet Clean
          Включает в себя систему Jet Clean

        • Питание

          Автопереключение напряжения
          100–240 В

        • Обслуживание

          Сменные головки
          Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ9
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Максимальное энергопотребление
          5.4 W
          Jet Clean
          Jet Clean

        • Питание

          Энергопотребление в режиме ожидания
          &lt; 0,25 W

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