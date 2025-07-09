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Больше не доступен
Подравнивает, делает контуры и бреет
Для щетины любой длины
4 съемных гребня для щетины
Аккумулятор, влажное и сухое бритье
Электростанок Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для стайлинга щетины или бороды, а также для подравнивания волос на теле. С помощью этого устройства можно подравнивать, создавать контуры и брить волоски любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 200 движений в секунду, эффективно сбривает даже длинные волоски.
Подравнивайте щетину до нужной длины. Бритва для лица Philips OneBlade поставляется с 4 гребнями для щетины разной длины (1 мм, 2 мм, 3 мм и 5 мм).
Создавайте четкие контуры за несколько секунд с двусторонним лезвием.
4.8
из 5
468
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
andercom69
09/07/2025
Україна
Наконец то в 56 лет, закончились мучения со станками, гелями и раздражением. Доволен как слон. Единственное так и не понял, сколько его заряжать? На сайте пишут - 45 хв роботи / 4 години зарядки. А еще ниже пишут в характеристиках - заряджання 8 годин для повного заряджання. QP2724/23 Так сколько его правильно заряжать?
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade 360 QP2724/23 Face
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade 360 QP2724/23 Face
Юльчік_@
14/12/2022
Україна
Удобный,отлично справляется со щетиной
Купила мужу на подарок,муж в восторге. Нет раздражений,отлично выбривает, движения можно делать в любом направлении и никаких порезов,безопастный. Можно использовать триммер как спенкой или просто сухое бритьё. Это самый лучший триммер что был у мужа.
Плюсы
Без раздражений и порезов
Минусы
Не нашли
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP2721/20 Face
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP2721/20 Face
sky_tornado
21/02/2021
Україна
Полезный прибор
Гладко сбривает , как для триммера. Очень лёгкий как станок.
Плюсы
Бреет гладко
Минусы
Не обнаружено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про QP2520/20 Электростанок Philips OneBlade
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про QP2520/20 Электростанок Philips OneBlade
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
Для максимально качественного бритья лезвия необходимо менять каждые 4 месяца при использовании бритвы дважды в неделю для полного бритья. Фактические данные могут различаться.