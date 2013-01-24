Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги
Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини
Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе. Переглянути усі переваги
Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade використовує революційно нову технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.
Підстригайте бороду і створюйте щетину точної довжини за допомогою одного із 4 відповідних гребінців із комплекту: гребінець 1 мм для легкої "вечірньої" щетини, 2 мм для щетини, 3 мм для щільного підстригання і 5 мм для довгої щетини.
Створюйте точні краї за допомогою двостороннього леза. Можна голити в будь-якому напрямку і бачити кожне волосок, який ви зрізаєте. Довершіть свій образ за лічені секунди!
Для комфортного гоління тример-стайлер-бритва Philips OneBlade не голить так близько до шкіри, як звичайне лезо. Можна легко голити волосся будь-якої довжини навіть проти його росту.
Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade повторює контури обличчя, забезпечуючи ефективне й комфортне підстригання та гоління усіх ділянок обличчя.
Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade повторює контури обличчя, забезпечуючи легке й комфортне підстригання та гоління усіх ділянок. Створюйте краї та чіткі лінії, переміщаючи двостороннє лезо в будь-якому напрямку.
Під’єднайте один зі знімних гребінців, щоб отримати щетину потрібної довжини.
Леза розроблені для тривалого використання. Для оптимальної ефективності заміняйте леза кожні 4 місяці*. Заміняти – легко.
Тример-стайлер-бритва Philips OneBlade водонепроникний, тому його легко мити: просто сполосніть його під краном. Пристрій можна використовувати для вологого або сухого гоління з пінкою чи без неї.
Акумуляторна літій-іонна батарея пропонує 60 хвилин безперервної роботи після 4 годин заряджання.
Ефективність підстригання та гоління
Аксесуари
Простота у користуванні
Конструкція
Потужність
Обслуговування