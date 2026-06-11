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Підстригання, підрівнювання, гоління
Для будь-якої довжини волосся
4 знімні гребінці для щетини
Акумул. живлення, вологе/сухе викорис.
Електростанок Philips OneBlade використовує революційно нову технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.
Підстригайте бороду і створюйте щетину точної довжини за допомогою одного із 4 відповідних гребінців із комплекту: гребінець 1 мм для легкої "вечірньої" щетини, 2 мм для щетини, 3 мм для щільного підстригання і 5 мм для довгої щетини.
Створюйте точні краї за допомогою двостороннього леза. Можна голити в будь-якому напрямку і бачити кожне волосок, який ви зрізаєте. Довершіть свій образ за лічені секунди!
4.6
з 5
3078
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Taddeus92
11/06/2026
Україна
Перевірений покупець
Дуже зручно
Дуже хороша річ. Як для особистого використання так і для догляду за іншою людиною. Мав трохи старішу модель яку передав родичам щоб вони доглядали за людиною з обмеженою дієздатністю ( зручно користуватись навіть якщо бриєш на себе а когось іншого). Заряд тримає довго, при використанні приблизно два рази в тиждень я його заряжав приблизно раз в 2-3 місяці. Леза також вистачає на декілька місяців. Дуже чудовий агрегат в якому з недоліків можна вказати хіба повільну зарядку (може складати біля восьми годин) та роз'єм для заряджання (якщо ви не користуєтесь ще чимось на такому самому штекері в час коли майже все на type-c може бути незручно з непривички)). Також необхідно зазначити що він справді не царапає шию при бриті, після того як почав ним користуватись забув про подразнення на шиї.
Плюси
Невеликий та компактний. Зручний. Довго триває заряд.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2734/23 Для обличчя
Date of Use 2026-06-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2734/23 Для обличчя
Date of Use 2026-06-01
Bako7
05/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Philips OneBlade
Philips OneBlade — це той випадок, коли девайс дійсно виправдовує свій хайп. Ось кілька приємних моментів, які найчастіше відзначають користувачі (і які роблять його особливим):Забудьте про подразнення. Це головний козир. На відміну від звичайних станків, OneBlade не зрізає волосок впритул до шкіри, а залишає мікроскопічну «щетину». Візуально обличчя гладеньке, але шкіра при цьому не травмується. Прощавайте, червоні плями та врослі волоски.Універсальність «3-в-1». Ним однаково зручно і просто зголити тижневу бороду, і підрівняти контури, і просто вкоротити довжину за допомогою насадок. Не потрібно мати окремо тример і окремо бритву.Гоління «на суху». Величезний плюс для тих, хто поспішає. Можна привести себе до ладу за 2 хвилини перед дзеркалом без піни, гелю та розпарювання шкіри. При цьому він водонепроникний, тому в душі з піною теж працює чудово.Маневреність. Головка рухлива, тому легко проходити складні ділянки на підборідді чи шиї. Сам станок легкий і лежить у руці як звичайна бритва, а не як важка машинка для стрижки.Довговічність леза. Одного змінного картриджа реально вистачає на 3–4 місяці (залежно від жорсткості щетини). Це знімає головний біль з постійною купівлею касет.Це ідеальний гаджет для тих, хто не прагне «ефекту немовляти» (ідеально дзеркальної гладкості), а цінує комфорт, швидкість та охайний вигляд.
Цей відгук про OneBlade 360 QP2724/31 Обличчя
Date of Use 2026-05-05
Цей відгук про OneBlade 360 QP2724/31 Обличчя
Date of Use 2026-05-05
Brodnik
03/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Гарний
Гарний,зручний станок.До цього,користувався станком іншої фірми,але- цей краще.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про OneBlade 360 QP2724/31 Обличчя
Date of Use 2026-04-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про OneBlade 360 QP2724/31 Обличчя
Date of Use 2026-04-19
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
Кожне лезо можна використовувати до 4 місяців – для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.