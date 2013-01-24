Поддерживайте идеальный результат
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах
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Поддерживайте идеальный результат
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах
Сменные головки RQ32 совместимы с бритвами Click & Style (YS5xx).
1. Нажмите на кнопки отсоединения на бритвенном блоке и снимите держатель бритвенной головки. 2. Поверните удерживающие кольца в направлении, указанном стрелками, затем извлеките кольца. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Установите удерживающие кольца на держатель бритвенной головки и закрепите его на бритвенном блоке (должен прозвучать щелчок).
Улучшенная система повторения контуров 2D автоматически подстраивается под каждый изгиб лица для идеально гладкого бритья.
Специальные бритвенные головки обеспечивают невероятно гладкое и комфортное бритье.
Бритвенные головки
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