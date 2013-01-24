Просте встановлення та знімання

1. Натисніть кнопки розблокування на бритвеному блоці та зніміть тримач бритвених головок із бритвеного блока. 2. Поверніть фіксуючі кільця в напрямку стрілок, вказаних на них, та вийміть їх. 3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки; перевірте правильність їх встановлення. 4. Встановіть фіксуючі кільця на тримач бритвених головок і встановіть його на відповідне місце на бритвеному блоці (до клацання).