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Click & Style

бритвені головки

RQ32/20
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Подбайте про ретельне гоління Подбайте про ретельне гоління Подбайте про ретельне гоління
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    Click & Style бритвені головки

    RQ32/20
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Подбайте про ретельне гоління

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Click & Style бритвені головки

    Подбайте про ретельне гоління

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

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      Подбайте про ретельне гоління

      Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

      • Леза ComfortCut
      • Підходить для Click & Style (YS5xx)
      Замінні головки для бритв Click & Style

      Замінні головки для бритв Click & Style

      Замінні головки RQ32 сумісні з бритвами Click & Style (YS5xx).

      Просте встановлення та знімання

      1. Натисніть кнопки розблокування на бритвеному блоці та зніміть тримач бритвених головок із бритвеного блока. 2. Поверніть фіксуючі кільця в напрямку стрілок, вказаних на них, та вийміть їх. 3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки; перевірте правильність їх встановлення. 4. Встановіть фіксуючі кільця на тримач бритвених головок і встановіть його на відповідне місце на бритвеному блоці (до клацання).

      Легко повторює контури обличчя

      Вдосконалена система повторення контурів 2D автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя для гладенького гоління.

      Для винятково гладкого гоління, безпечного для шкіри

      Імпортні бритвені головки забезпечують винятково гладке гоління, безпечне для шкіри.

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Підходить для типу виробу
        Click&Style (YS5xx)
        Бритвених головок в упаковці
        2

      • Чищення

        Використання
        Використовуйте розпилювач для очищення HQ110

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