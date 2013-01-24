Подбайте про ретельне гоління
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги
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Подбайте про ретельне гоління
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги
Замінні головки RQ32 сумісні з бритвами Click & Style (YS5xx).
1. Натисніть кнопки розблокування на бритвеному блоці та зніміть тримач бритвених головок із бритвеного блока. 2. Поверніть фіксуючі кільця в напрямку стрілок, вказаних на них, та вийміть їх. 3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки; перевірте правильність їх встановлення. 4. Встановіть фіксуючі кільця на тримач бритвених головок і встановіть його на відповідне місце на бритвеному блоці (до клацання).
Вдосконалена система повторення контурів 2D автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя для гладенького гоління.
Імпортні бритвені головки забезпечують винятково гладке гоління, безпечне для шкіри.
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