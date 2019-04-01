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Больше не доступен
Система лезвий CloseCut
Гибкие головки, 4 направления
Откидной триммер
Комфортное бритье благодаря надежным лезвиям CloseCut, которые самостоятельно затачиваются во время работы.
Гибкие головки двигаются в 4 направлениях независимо друг от друга, повторяя контуры лица и обеспечивая простое бритье даже на шее и подбородке.
Просто откиньте головки и стряхните волоски с помощью прилагаемой щеточки для очистки.
4.9
из 5
42
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
val93
01/04/2019
Україна
Отличный по всем параметрах
Это лучшее, из всего того, что я купил за последние пять лет!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 1000 S1100/04 Электробритва для сухого бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 1000 S1100/04 Электробритва для сухого бритья
Джулия14
22/03/2018
Україна
Бритва хорошего качества
Купила папе бритву Philips Shaver series 1000 Электробритва для сухого бритья S1110/04 в подарок. До этого у него была похожая, тоже Филлипс проработала более 10 лет, но видимо она уже израсходовала свой ресурс. Никаких нареканий и претензий нет. Бреет быстро, чисто и безопасно. Рекомендую всем.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 1000 S1110/04 Электробритва для сухого бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 1000 S1110/04 Электробритва для сухого бритья
Артём
11/12/2017
Україна
Очень доволен данной электробритвой
Пользуюсь более 6-ти месяцев. Отличная бритва для ежедневного использования. Отменно справляется с однодневной щетиной. Если же щетине более суток, советую воспользоваться станком. Рекомендую!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 1000 S1100/04 Электробритва для сухого бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 1000 S1100/04 Электробритва для сухого бритья
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.
По сравнению с другими ведущими моделями роторных бритв или бритв с сеткой (модели начального ценового сегмента)