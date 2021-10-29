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  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління
  • Зручне, легке гоління

Більше не доступний

Shaver series 1000Електробритва для сухого гоління

S1110/04

4.6
| (113) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Зручне, легке гоління
Бритва SHAVER Series 1000 пропонує легке та зручне гоління за доступною ціною. 4-напрямні головки Flex та система лез CloseCut гарантують чудовий результат.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Електробритва забезпечує найретельніше у своєму класі гоління шиї*

Зручне, легке гоління

  • Система лез CloseCut

  • 4-напрямні головки Flex

  • Висувний тример

Довговічні леза, які самі заточуються, для гоління без зусиль

Довговічні леза, які самі заточуються, для гоління без зусиль

Голіться без жодних зусиль. Наші надійні леза CloseCut самі заточуються під час роботи.

Головки вигинаються у 4 напрямках для легкого гоління кожного вигину

Головки вигинаються у 4 напрямках для легкого гоління кожного вигину

Головки Flex із 4 незалежними рухами налаштовуються до кожного вигину обличчя, забезпечуючи легке гоління навіть шиї та лінії підборіддя.

Відкрийте натисненням кнопки, потім скористайтеся щіткою для очищення

Відкрийте натисненням кнопки, потім скористайтеся щіткою для очищення

Просто висуньте головки і за допомогою щітки для очищення з комплекту вичистіть волосся.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

113

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

2

29/10/2021

Україна

Україна

Бритва 1000 серії з тримером

Бритва чудова вже як три роки нею користуюся все бездоганно і бакинбарди підправлю.насадки є але не в сюди

Цей відгук про Shaver series 1000 S1510/42 Бритва "2-в-1"

Цей відгук про Shaver series 1000 S1510/42 Бритва "2-в-1"

26/10/2021

Україна

Україна

Це найкращий подарунок

Мені подарували цю бритву, задоволений на всі 100% заряд тримає досить довго, легка в застосуванні та догляді, ергономічна та зручна. після цієї бритви я закоханий в продукцію Philips

Плюси

Гарний дизайн, легність використання, простота догляду за пристроєм, гарна батарея

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 1000 S1510/42 Бритва "2-в-1"

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 1000 S1510/42 Бритва "2-в-1"

19/11/2020

Україна

Україна

Надійний бренд

Надійний виріб, надійна компанія, це уже четвертий виріб цього бренду

Плюси

економія часу

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 1000 S1110/04 Електробритва для сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 1000 S1110/04 Електробритва для сухого гоління

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. Порівняно з іншими провідними бритвами із сіткою та поворотними бритвами для початківців