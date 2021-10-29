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Більше не доступний
Система лез CloseCut
4-напрямні головки Flex
Висувний тример
Голіться без жодних зусиль. Наші надійні леза CloseCut самі заточуються під час роботи.
Головки Flex із 4 незалежними рухами налаштовуються до кожного вигину обличчя, забезпечуючи легке гоління навіть шиї та лінії підборіддя.
Просто висуньте головки і за допомогою щітки для очищення з комплекту вичистіть волосся.
4.6
з 5
113
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
gradusnik
29/10/2021
Україна
Бритва 1000 серії з тримером
Бритва чудова вже як три роки нею користуюся все бездоганно і бакинбарди підправлю.насадки є але не в сюди
Цей відгук про Shaver series 1000 S1510/42 Бритва "2-в-1"
Цей відгук про Shaver series 1000 S1510/42 Бритва "2-в-1"
Segrium
26/10/2021
Україна
Це найкращий подарунок
Мені подарували цю бритву, задоволений на всі 100% заряд тримає досить довго, легка в застосуванні та догляді, ергономічна та зручна. після цієї бритви я закоханий в продукцію Philips
Плюси
Гарний дизайн, легність використання, простота догляду за пристроєм, гарна батарея
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 1000 S1510/42 Бритва "2-в-1"
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 1000 S1510/42 Бритва "2-в-1"
Andrewkor_69
19/11/2020
Україна
Надійний бренд
Надійний виріб, надійна компанія, це уже четвертий виріб цього бренду
Плюси
економія часу
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 1000 S1110/04 Електробритва для сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 1000 S1110/04 Електробритва для сухого гоління
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
Порівняно з іншими провідними бритвами із сіткою та поворотними бритвами для початківців