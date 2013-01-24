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Электробритва серии 1000 для сухого бритья
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Наслаждайтесь стабильными результатами с самозатачивающимися лезвиями, использующими точную технологию для стабильно эффективного бритья.
Ощутите гладкое бритье с гибкими плавающими головками, двигающимися в 4 направлениях. Головка подстраивается под контуры вашего лица, обеспечивая тесный контакт бритвы с кожей без лишнего давления.
Легкая очистка бритвы. Нажмите на кнопку, извлеките бритвенную головку и промойте водой.
Брейтесь в удобное для вас время. Используйте эту бритву с питанием от аккумулятора или от сети, когда аккумулятор разряжен.
Используйте интуитивно понятный индикатор в качестве напоминания о необходимости зарядки аккумулятора, когда он разряжен.
Используйте бритву без питания от сети в течение 45 минут после всего 1 часа зарядки. Вы также можете бриться, подключив бритву к сети, когда аккумулятор разряжен.
Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.
Достигайте гладкой кожи каждый раз благодаря 27 самозатачивающимся лезвиям высокой точности.
Добавьте финальные штрихи к своему образу со съемным триммером. Он идеально подойдет для ухода за усами и подравнивания бакенбард.
Класс водостойкости IPX7 позволяет легко очищать бритву под струей воды. Рейтинг IPX7 означает, что бритву можно погрузить в воду на глубину до 1 метра на 30 минут.
Уверенно управляйтесь с бритвой благодаря эргономичному дизайну, обеспечивающему надежный хват во время бритья.
Поддерживайте безопасность и чистоту защитной крышки между сеансами бритья и во время транспортировки.
Качество бритья
Аксессуары
Удобство использования
Дизайн
Питание
Обслуживание