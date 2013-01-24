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    Электробритва серии 1000 для сухого бритья

    S1333/41
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    • Гладкое бритье без лишних забот Гладкое бритье без лишних забот Гладкое бритье без лишних забот
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      Электробритва серии 1000 для сухого бритья

      S1333/41
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        Shaver series 1000

        Shaver series 1000

        Электробритва серии 1000 для сухого бритья

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Гладкое бритье без лишних забот

        • Лезвия PowerCut
        • Открытие одним касанием
        • Питание от сети и от аккумулятора
        Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья

        Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья

        Наслаждайтесь стабильными результатами с самозатачивающимися лезвиями, использующими точную технологию для стабильно эффективного бритья.

        Гибкие головки 4D повторяют контуры лица для гладкого бритья

        Гибкие головки 4D повторяют контуры лица для гладкого бритья

        Ощутите гладкое бритье с гибкими плавающими головками, двигающимися в 4 направлениях. Головка подстраивается под контуры вашего лица, обеспечивая тесный контакт бритвы с кожей без лишнего давления.

        Открытие одним касанием для удобной очистки

        Открытие одним касанием для удобной очистки

        Легкая очистка бритвы. Нажмите на кнопку, извлеките бритвенную головку и промойте водой.

        Питание от сети и от аккумулятора

        Питание от сети и от аккумулятора

        Брейтесь в удобное для вас время. Используйте эту бритву с питанием от аккумулятора или от сети, когда аккумулятор разряжен.

        1-уровневый индикатор состояния аккумулятора для эффективного использования бритвы

        1-уровневый индикатор состояния аккумулятора для эффективного использования бритвы

        Используйте интуитивно понятный индикатор в качестве напоминания о необходимости зарядки аккумулятора, когда он разряжен.

        45 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 1 часа

        45 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 1 часа

        Используйте бритву без питания от сети в течение 45 минут после всего 1 часа зарядки. Вы также можете бриться, подключив бритву к сети, когда аккумулятор разряжен.

        Быстрой зарядки за 5 минут хватит на один полный сеанс бритья

        Быстрой зарядки за 5 минут хватит на один полный сеанс бритья

        Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

        27 самозатачивающихся лезвий обеспечивают стабильно гладкое бритье

        27 самозатачивающихся лезвий обеспечивают стабильно гладкое бритье

        Достигайте гладкой кожи каждый раз благодаря 27 самозатачивающимся лезвиям высокой точности.

        Откидной триммер для подравнивания усов и бакенбард

        Откидной триммер для подравнивания усов и бакенбард

        Добавьте финальные штрихи к своему образу со съемным триммером. Он идеально подойдет для ухода за усами и подравнивания бакенбард.

        Класс водостойкости IPX7 для легкой очистки

        Класс водостойкости IPX7 для легкой очистки

        Класс водостойкости IPX7 позволяет легко очищать бритву под струей воды. Рейтинг IPX7 означает, что бритву можно погрузить в воду на глубину до 1 метра на 30 минут.

        Эргономичная ручка для удобства использования

        Эргономичная ручка для удобства использования

        Уверенно управляйтесь с бритвой благодаря эргономичному дизайну, обеспечивающему надежный хват во время бритья.

        Защитная крышка поддерживает чистоту бритвенной головки между сеансами бритья

        Защитная крышка поддерживает чистоту бритвенной головки между сеансами бритья

        Поддерживайте безопасность и чистоту защитной крышки между сеансами бритья и во время транспортировки.

        Технические характеристики

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          Система лезвий PowerCut
          Гибкость головки
          Гибкие головки, 4 направления

        • Аксессуары

          Обслуживание
          Защитная каппа

        • Удобство использования

          Дисплей
          1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
          Насухо
          Сухое бритье
          Очистка
          • Открытие одним касанием
          • Можно промывать под водой
          При работе
          Питание от сети и от аккумулятора

        • Дизайн

          цвет
          Сочный красный
          Ручка
          • Эргономичное покрытие и удобная ручка
          • Нескользящая прорезиненная ручка

        • Питание

          Тип элемента питания
          Никель-металл-гидридный аккумулятор
          Время работы
          45 минут
          Зарядка
          1 час для полной зарядки
          Автопереключение напряжения
          100–240 В

        • Обслуживание

          Сменные головки
          Заменяйте каждые 2 года моделью SH30
          Гарантия 2 года
          Да

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