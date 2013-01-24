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Електробритва для сухого гоління, Series 1000
Ціна магазину Philips
Усього:
Насолоджуйтеся сталими результатами гоління завдяки лезам, які самі загострюються і спеціально розроблені для зручного, ретельного гоління.
Насолоджуйтеся зручним, ретельним голінням завдяки головкам, які вигинаються і зміщуються у 4 напрямках. Головка налаштовується відповідно до контурів обличчя, забезпечуючи плавний контакт зі шкірою без надмірного тиску.
Чистіть бритву без жодних проблем. Натиснувши кнопку, відкрийте бритвену головку і сполосніть водою.
Голіться за допомогою бритви, яка готова до використання, коли потрібно. Використовуйте бритву в автономному режимі чи під’єднуйте її до електромережі, коли батарея розрядилася.
Використовуйте інтуїтивний індикатор, щоб дізнаватися, коли батарея розряджається, розрядилася чи повністю заряджена.
Голіться в автономному режимі до 45 хвилин після 1 години заряджання. Або голіться, під’єднавши кабель живлення до електромережі, коли батарея розрядилася.
Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 повного гоління.
Отримуйте щоразу ретельне гоління завдяки 27 точним лезам, які самі заточуються.
Для довершення свого вигляду скористайтеся вбудованим тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
Легко мийте бритву під краном завдяки водонепроникності IPX7. Рейтинг IPX7 означає, що бритву можна занурювати у воду на 1 метр на 30 хвилин.
Впевнено користуйтеся бритвою з ергономічним дизайном, що допомагає надійно тримати її під час гоління.
Подбайте про чистоту та захист бритвеної головки між сеансами гоління чи під час подорожі.
Ефективність гоління
Аксесуари
Простота у користуванні
Конструкція
Потужність
Обслуговування