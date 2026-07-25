Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Леза PowerCut
Відкривається одним натисканням
Автономна робота та робота від мережі
Бритва Philips для ретельного та комфортного результату. Її 27 лез PowerCut підстригають кожен волосок прямо над рівнем шкіри, забезпечуючи плавне і рівномірне гоління.
Бритву створено для забезпечення рівномірного контакту зі шкірою без порізів. Головки 4D Flex вигинаються і зміщуються у 4 напрямках для ретельного гоління щоразу.
Чистьте електричну бритву одним натисненням кнопки. Просто відкрийте бритвену головку і сполосніть водою.
4.6
з 5
618
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Salenkor
25/07/2026
Україна
Бритва S1142/00
Спасибо большое очень понравилась, будем пользоваться
Цей відгук про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000
Date of Use 2026-07-15
Цей відгук про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000
Date of Use 2026-07-15
Brenor
16/03/2026
Україна
Перевірений покупець
Чудовий подарунок
Купляв батьку, йому дуже сподобалась якість. До того він мав бритву від іншого бренду. Ціна/якість відповідна.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X3002/00 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X3002/00 серії 3000
Cloud16
06/03/2026
Україна
Перевірений покупець
Чудовий товар
Купувала батькові на подарунок, батькові 70 років і голитися звичайним станком йому незручно. Дуже задоволенні, тепер гоління проходить швидко і безпечно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X3003/00 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X3003/00 серії 3000
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року