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    Електробритва для сухого гоління, Series 1000

    S1333/41
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    • Ретельне гоління, без метушні Ретельне гоління, без метушні Ретельне гоління, без метушні
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      Електробритва для сухого гоління, Series 1000

      S1333/41
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Shaver series 1000

        Shaver series 1000

        Електробритва для сухого гоління, Series 1000

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ретельне гоління, без метушні

        • Леза PowerCut
        • Відкривається одним натисканням
        • Автономна робота та робота від мережі
        Леза PowerCut створені для завжди ретельного гоління

        Леза PowerCut створені для завжди ретельного гоління

        Насолоджуйтеся сталими результатами гоління завдяки лезам, які самі загострюються і спеціально розроблені для зручного, ретельного гоління.

        Головки 4D Flex повторюють контури обличчя для ретельного гоління

        Головки 4D Flex повторюють контури обличчя для ретельного гоління

        Насолоджуйтеся зручним, ретельним голінням завдяки головкам, які вигинаються і зміщуються у 4 напрямках. Головка налаштовується відповідно до контурів обличчя, забезпечуючи плавний контакт зі шкірою без надмірного тиску.

        Відкривається одним натисканням для легкого чищення

        Відкривається одним натисканням для легкого чищення

        Чистіть бритву без жодних проблем. Натиснувши кнопку, відкрийте бритвену головку і сполосніть водою.

        Автономна робота та робота від мережі

        Автономна робота та робота від мережі

        Голіться за допомогою бритви, яка готова до використання, коли потрібно. Використовуйте бритву в автономному режимі чи під’єднуйте її до електромережі, коли батарея розрядилася.

        1-рівневий індикатор заряду батареї для оптимального використання бритви

        1-рівневий індикатор заряду батареї для оптимального використання бритви

        Використовуйте інтуїтивний індикатор, щоб дізнаватися, коли батарея розряджається, розрядилася чи повністю заряджена.

        45 хвилин автономного гоління після 1 години заряджання

        45 хвилин автономного гоління після 1 години заряджання

        Голіться в автономному режимі до 45 хвилин після 1 години заряджання. Або голіться, під’єднавши кабель живлення до електромережі, коли батарея розрядилася.

        Швидке заряджання протягом 5 хвилин забезпечує достатньо потужності для 1 повного гоління

        Швидке заряджання протягом 5 хвилин забезпечує достатньо потужності для 1 повного гоління

        Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 повного гоління.

        27 лез, які самі заточуються, забезпечують відповідне, ретельне гоління

        27 лез, які самі заточуються, забезпечують відповідне, ретельне гоління

        Отримуйте щоразу ретельне гоління завдяки 27 точним лезам, які самі заточуються.

        Висувний тример для вусів та бакенбардів

        Висувний тример для вусів та бакенбардів

        Для довершення свого вигляду скористайтеся вбудованим тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.

        Водонепроникність IPX7 для легкого чищення

        Водонепроникність IPX7 для легкого чищення

        Легко мийте бритву під краном завдяки водонепроникності IPX7. Рейтинг IPX7 означає, що бритву можна занурювати у воду на 1 метр на 30 хвилин.

        Ергономічна ручка для зручного користування

        Ергономічна ручка для зручного користування

        Впевнено користуйтеся бритвою з ергономічним дизайном, що допомагає надійно тримати її під час гоління.

        Захисний ковпачок підтримує чистоту бритвеної головки між сеансами гоління

        Захисний ковпачок підтримує чистоту бритвеної головки між сеансами гоління

        Подбайте про чистоту та захист бритвеної головки між сеансами гоління чи під час подорожі.

        Технічні характеристики

        • Ефективність гоління

          Система гоління
          Система лез PowerCut
          Повторення контурів
          4-напрямні головки Flex

        • Аксесуари

          Догляд
          Захисний ковпачок

        • Простота у користуванні

          Дисплей
          1-рівневий індикатор батареї
          Сухе
          Сухе гоління
          Чищення
          • Відкривається одним натисканням
          • Можна мити повністю
          Функціонування
          Бездротова робота і робота від електромережі

        • Конструкція

          Колір
          Багряно-червоний
          Ручка
          • Ергономічна ручка та використання
          • Неслизька гумова ручка

        • Потужність

          Тип батареї
          NiMH
          Час роботи
          45 хвилин
          Заряджання
          1 година для повного заряджання
          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В

        • Обслуговування

          Запасна головка
          Заміняйте кожні 2 роки на SH30
          2 роки гарантії
          Так

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