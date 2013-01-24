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Shaver series 5000

Электробритва для сухого бритья

S5130/06
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Общая оценка / 5
3 награды
  • Быстрое и гладкое бритье Быстрое и гладкое бритье Быстрое и гладкое бритье
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    Shaver series 5000 Электробритва для сухого бритья

    S5130/06
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Быстрое и гладкое бритье

    Бритва Shaver Series 5000 позволяет быстрее закончить утренние сборы. Система лезвий MultiPrecision и моющиеся головки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Shaver series 5000 Электробритва для сухого бритья

    Быстрое и гладкое бритье

    Бритва Shaver Series 5000 позволяет быстрее закончить утренние сборы. Система лезвий MultiPrecision и моющиеся головки. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое и гладкое бритье

      • Система лезвий MultiPrecision
      • Головки Flex движутся в 5 направлениях
      • Высокоточный триммер SmartClick
      Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

      Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

      Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски и щетину.

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и гладкого бритья даже на шее и подбородке.

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

      Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

      Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

      На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки

      40 минут автономной работы

      40 минут автономной работы

      Один час зарядки обеспечивает более 40 минут работы (это 13 сеансов бритья). Вы также можете использовать прибор, подключив его к сети питания.

      Зарядка в течение 1 часа

      Зарядка в течение 1 часа

      Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

      Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

      Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

      Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Система лезвий MultiPrecision
        • Система Super Lift&Cut
        Гибкость головки
        Головки Flex движутся в 5 направлениях

      • Аксессуары

        SmartClick
        Компактный триммер
        Обслуживание
        Защитный колпачок

      • Удобство использования

        Дисплей
        • 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Индикация очистки
        • Индикация необходимости замены бреющих головок
        • Индикатор дорожной блокировки
        Очистка
        Можно промывать под водой
        При работе
        Питание от сети и от аккумулятора

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка
        цвет
        Темно-серый, ярко-красный

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        40 минут — 13 сеансов бритья
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
        • Перезарядка
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50

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