Ретельне та швидке гоління
Бритва Shaver Series 5000 дозволяє швидше справитися із ранковими процедурами завдяки швидкій системі лез MultiPrecision та головкам, які можна повністю мити. Переглянути усі переваги
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Ретельне та швидке гоління
Бритва Shaver Series 5000 дозволяє швидше справитися із ранковими процедурами завдяки швидкій системі лез MultiPrecision та головкам, які можна повністю мити. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся швидким та ретельним голінням. Наша система лез MultiPrecision піднімає та підстригає усе волосся і щетину, що залишилася, за декілька рухів.
5-напрямні головки Flex із 5 незалежними рухами забезпечують щільний контакт зі шкірою для швидкого та ретельного гоління навіть шиї та лінії підборіддя.
Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.
Інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: – 1-рівневий індикатор батареї – індикатор очищення – індикатор низького заряду батареї – індикатор заміни бритвених головок – індикатор блокування для транспортування
Ви зможете користуватися пристроєм понад 40 хвилин (це приблизно 13 голінь) після однієї години заряджання. Також можна голитися, під’єднавши пристрій до мережі.
Довше гоління з кожним заряджанням завдяки нашій потужній енергоефективній літій-іонній батареї тривалого використання. Заряджайте батарею швидко протягом 5 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.
Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.
Унікальна система Lift & Cut із двома лезами забезпечує бездоганне гоління. Перше лезо піднімає кожну волосинку, а друге зрізує їх нижче рівня шкіри, залишаючи обличчя максимально гладким.
Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.
Ефективність гоління
Аксесуари
Простота у користуванні
Конструкція
Потужність
Обслуговування