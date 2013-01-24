Кристально чистый звук повышает уверенность

Благодаря новой радионяне Philips AVENT с технологией DECT SCD510/00 вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате. Узнать обо всех преимуществах