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    Philips Avent

    Пустышка ultra air

    SCF080/12
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка
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      Philips Avent Пустышка ultra air

      SCF080/12
      Общая оценка / 5

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько стилей и расцветок. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Пустышка ultra air

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько стилей и расцветок. Узнать обо всех преимуществах

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько стилей и расцветок. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Пустышка ultra air

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько стилей и расцветок. Узнать обо всех преимуществах

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        Пустышка ultra air

        Пустышка ultra air

        Итого:

        Легкая и дышащая пустышка

        Увеличенные отверстия позволяют коже малыша дышать

        • Позволяет коже малыша дышать
        • 6–18 мес.
        • Ортодонтические, без бисфенола-А
        • 2 шт. в упаковке
        Позволяет коже дышать

        Позволяет коже дышать

        Большие отверстия для воздуха бережно проветривают кожу малыша, обеспечивая ее мягкость и сухость.

        Разные стили и расцветки

        Разные стили и расцветки

        Коллекция ultra air всегда в тренде. Яркие расцветки помогут вам и малышу весело проводить время, примеряя новые стили.

        Идеальная текстура для полного комфорта

        Идеальная текстура для полного комфорта

        Пустышка ultra air с приятной на ощупь соской создана для легкого и комфортного использования.

        Любят дети по всему миру*

        Любят дети по всему миру*

        Когда мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.

        Создана с учетом формы неба, зубов и десен

        Создана с учетом формы неба, зубов и десен

        Следите за развитием полости рта малыша с помощью симметричной соски, которая повторяет естественную форму его неба, зубов и десен.

        Один чехол для стерилизации и хранения

        Один чехол для стерилизации и хранения

        Дорожный футляр ultra air выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.

        • В комплект входят:

          Пустышка ultra air
          2  шт.

        • Аксессуары в комплекте

          Футляр для стерилизации/хранения
          Да

        • Гигиеничность

          Можно стерилизовать
          Да
          Можно мыть в посудомоечной машине
          Да
          Легко чистится
          Да

        • Безопасность

          Без бисфенола-А
          Да
          Кольцо-держатель для безопасности
          Да

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            • Согласно результатам тестов, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей легко принимают соску Philips Avent с текстурированной поверхностью, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft для малышей возраста 0–6 месяцев и 6–18 месяцев.
            • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
            • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

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