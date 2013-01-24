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Philips Avent

Набор накладок для сбора грудного молока

SCF157
Avent
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1 награда
Avent
  • Комфорт и защита Комфорт и защита Комфорт и защита
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    Philips Avent Набор накладок для сбора грудного молока

    SCF157
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Комфорт и защита

    Ультрамягкие накладки для сбора грудного молока Philips Avent SCF157/02 помещаются в чашечки бюстгальтера, защищают соски от раздражения и впитывают протекающее грудное молоко. Узнать обо всех преимуществах

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    Philips Avent Набор накладок для сбора грудного молока

    Комфорт и защита

    Ультрамягкие накладки для сбора грудного молока Philips Avent SCF157/02 помещаются в чашечки бюстгальтера, защищают соски от раздражения и впитывают протекающее грудное молоко. Узнать обо всех преимуществах

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      Комфорт и защита

      Ультракомфортные накладки для сбора молока

      • 2 шт.

      Для сбора избытка грудного молока

      Накладки для сбора грудного молока Philips Avent (без отверстий) собирают протекающее при кормлении или использовании молокоотсоса грудное молоко.

      Защита сосков от раздражения

      Проветриваемые накладки - обеспечивают защиту сухих или потрескавшихся сосков и ускоряют их выздоровление. Деликатное давление накладок позволяет отцедить избыток молока. Отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха.

      Накладки для сбора грудного молока можно использовать во время кормления грудью или сцеживания

      Накладки для сбора грудного молока можно использовать во время кормления грудью или сцеживания. Поставляются вместе с ультрамягкими силиконовыми поддерживающими подушечками.

      Технические характеристики

      • Материал

        Поддерживающие подушечки
        силикон

      • В комплект входят:

        Проветриваемые накладки для сбора молока
        2  шт.
        Нaклaдки для сбopa гpyднoгo молoка
        2  шт.
        Ультрамягкие поддерживающие подушечки
        2  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      • Защита

        От растрескивания сосков
        Да
        От болезненных ощущений в сосках
        Да

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