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  • Светятся в темноте, без бисфенола-А
  • Светятся в темноте, без бисфенола-А
  • Светятся в темноте, без бисфенола-А
  • Светятся в темноте, без бисфенола-А

Больше не доступен

Philips AventСоски "Ночные"

SCF176/21

Светятся в темноте, без бисфенола-А
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета.
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Пустышка с уникальным кольцом, светящимся в темноте.

Светятся в темноте, без бисфенола-А

  • 3-6 мес.

  • Без бисфенола-А

Ортодонтическая симметричная мягкая соска

Ортодонтическая симметричная мягкая соска

Плоские симметричные соски пустышек Philips Avent каплевидной формы учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша и гарантируют комфорт, даже если пустышка переворачивается во рту.

Удобные силиконовые соски

Удобные силиконовые соски

Силиконовые соски пустышек Philips Avent не обладают вкусом и запахом, что делает их наиболее приемлемыми для малыша. Силикон — это мягкий и прозрачный материал, который не липнет и легко моется. Такая соска прочна и прослужит долго, не потеряв со временем форму и цвет.

Защелкивающийся защитный колпачок

Защелкивающийся защитный колпачок

Для гигиеничного хранения стерилизованных сосок

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Ни в коем случае не вешайте пустышку на шею ребенку: это может создать риск удушения.

      2. Пустышку Philips Avent принимают 9 из 10 малышей (по результатам онлайн-тестирования, проведенного в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам)