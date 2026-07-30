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Больше не доступен
SCF176/21
3-6 мес.
Без бисфенола-А
Плоские симметричные соски пустышек Philips Avent каплевидной формы учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша и гарантируют комфорт, даже если пустышка переворачивается во рту.
Силиконовые соски пустышек Philips Avent не обладают вкусом и запахом, что делает их наиболее приемлемыми для малыша. Силикон — это мягкий и прозрачный материал, который не липнет и легко моется. Такая соска прочна и прослужит долго, не потеряв со временем форму и цвет.
Для гигиеничного хранения стерилизованных сосок
Отзывы
Ни в коем случае не вешайте пустышку на шею ребенку: это может создать риск удушения.
Пустышку Philips Avent принимают 9 из 10 малышей (по результатам онлайн-тестирования, проведенного в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам)