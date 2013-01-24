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Светятся в темноте, без бисфенола-А
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Светятся в темноте, без бисфенола-А
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета.
Светятся в темноте, без бисфенола-А
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Светятся в темноте, без бисфенола-А
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета.
Соски "Ночные"
Цена магазина Philips
Итого:
Плоские симметричные соски пустышек Philips Avent каплевидной формы учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша и гарантируют комфорт, даже если пустышка переворачивается во рту.
Силиконовые соски пустышек Philips Avent не обладают вкусом и запахом, что делает их наиболее приемлемыми для малыша. Силикон — это мягкий и прозрачный материал, который не липнет и легко моется. Такая соска прочна и прослужит долго, не потеряв со временем форму и цвет.
Для гигиеничного хранения стерилизованных сосок
Позволяет с легкостью вынуть пустышку Philips Avent в любой момент
Пустышку Philips Avent принимают 9 из 10 малышей (по результатам онлайн-тестирования, проведенного в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам).
Страна изготовления
В комплект входят: