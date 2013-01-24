Смягчает боль при прорезывании зубов
Прорезыватель Philips Avent смягчает боль при прорезывании зубов. Прорезыватель можно охладить в холодильнике — это максимально облегчит боль в деснах у малыша во время прорезывания зубов. Узнать обо всех преимуществах
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Смягчает боль при прорезывании зубов
Прорезыватель Philips Avent смягчает боль при прорезывании зубов. Прорезыватель можно охладить в холодильнике — это максимально облегчит боль в деснах у малыша во время прорезывания зубов. Узнать обо всех преимуществах
Просто ополосните водой или простерилизуйте
Не содержит бисфенол-А — соответствует требованиям Директивы ЕС 2011/8/EU.
Малышу легко держать изделие благодаря специальному дизайну и небольшому весу
Страна изготовления
Особенности
Этапы взросления
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