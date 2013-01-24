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    Philips Avent

    Ручной молокоотсос

    SCF300/12
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Удобное сцеживание. Простое хранение. Удобное сцеживание. Простое хранение. Удобное сцеживание. Простое хранение.
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      Philips Avent Ручной молокоотсос

      SCF300/12
      Общая оценка / 5

      Удобное сцеживание. Простое хранение.

      Уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/12 позволяет полностью контролировать интенсивность и ритм сцеживания молока. Клинически доказано, что он эффективнее электрических молокоотсосов, применяемых в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Ручной молокоотсос

      Удобное сцеживание. Простое хранение.

      Уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/12 позволяет полностью контролировать интенсивность и ритм сцеживания молока. Клинически доказано, что он эффективнее электрических молокоотсосов, применяемых в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

      Удобное сцеживание. Простое хранение.

      Уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/12 позволяет полностью контролировать интенсивность и ритм сцеживания молока. Клинически доказано, что он эффективнее электрических молокоотсосов, применяемых в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Ручной молокоотсос

      Удобное сцеживание. Простое хранение.

      Уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/12 позволяет полностью контролировать интенсивность и ритм сцеживания молока. Клинически доказано, что он эффективнее электрических молокоотсосов, применяемых в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

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        Ручной молокоотсос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Удобное сцеживание. Простое хранение.

        Простое и удобное сцеживание, хранение и кормление.

        • с системой хранения VIA
        Запатентованный массажер

        Запатентованный массажер

        Пять лепестков массажной насадки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются, имитируя сосание груди ребенком.

        Герметичная закручивающаяся крышка

        Герметичная закручивающаяся крышка

        Для надежного хранения и транспортировки

        Используйте адаптер для сцеживания и кормления

        Используйте адаптер для сцеживания и кормления

        Для сцеживания, хранения и кормления из одного и того же контейнера, используйте адаптер.

        Мягко стимулирует быстрое выделение молока

        В процессе сцеживания лепестки запатентованной массажной насадки Philips Avent сжимаются и разжимаются, бережно массируя область вокруг соска и стимулируя естественное выделение молока.

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да

        • В комплект входят:

          Ручной молокоотсос
          1  шт.
          Крышка чашки для хранения молока
          5  шт.
          Адаптер для чашек для хранения молока
          2  шт.
          Дорожный контейнер для сосок для новорожденных
          2  шт.
          Запасные детали
          1  шт.
          Ультрамягкая соска для новорожденных
          2  шт.
          Стерильная чашка VIA (180 мл)
          5  шт.

        • Этапы взросления

          Возраст
          0–6 месяцев

        • Материал

          Не содержит бисфенол-А*
          Да

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              • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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