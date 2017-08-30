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  • Простой переход от бутылочки к чашке
  • Простой переход от бутылочки к чашке
  • Простой переход от бутылочки к чашке
  • Простой переход от бутылочки к чашке

Больше не доступен

Philips AventДетская чашка

SCF602/01

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Простой переход от бутылочки к чашке
Волшебная чашка Philips Avent не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Легко пить-трудно пролить

Простой переход от бутылочки к чашке

  • 260 мл

  • Носик чашки 12 мес.+

Защелкивающийся колпачок — чистый носик

Защелкивающийся колпачок — чистый носик

Защелкивающаяся крышка обеспечивает чистоту и герметичность при переноске

Герметичный носик с запатентованным клапаном

Герметичный носик с запатентованным клапаном

Запатентованный клапан контролирует поток, предотвращая проливание, даже если емкость с жидкостью переворачивается.

Твердый носик для детей от 12 мес.

Твердый носик для детей от 12 мес.

Устойчивым к укусам носик для детей, уверенно пьющих из чашки, подходит для прорезающихся зубок

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

30/08/2017

Україна

Україна

Для деток после года - удобное решение на прогулке

Сейчас это наш любимый поильник. Используем для водички. Действительно не пробивается. Крышечка прилегает плотно. Легко разбирается и моется. Поддаётся кипячению. Шкала не стирается. Удобные ручки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF602/12 Детская чашка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF602/12 Детская чашка

04/07/2019

Україна

Україна

Очень класная

Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF602/22 Дитяча чашка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF602/22 Дитяча чашка

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 