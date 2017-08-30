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Больше не доступен
260 мл
Носик чашки 12 мес.+
Защелкивающаяся крышка обеспечивает чистоту и герметичность при переноске
Запатентованный клапан контролирует поток, предотвращая проливание, даже если емкость с жидкостью переворачивается.
Устойчивым к укусам носик для детей, уверенно пьющих из чашки, подходит для прорезающихся зубок
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
VikS
30/08/2017
Україна
Для деток после года - удобное решение на прогулке
Сейчас это наш любимый поильник. Используем для водички. Действительно не пробивается. Крышечка прилегает плотно. Легко разбирается и моется. Поддаётся кипячению. Шкала не стирается. Удобные ручки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF602/12 Детская чашка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF602/12 Детская чашка
gusaika
04/07/2019
Україна
Очень класная
Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF602/22 Дитяча чашка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF602/22 Дитяча чашка
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