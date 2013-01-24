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Philips Avent

Контейнер для хранения продуктов

SCF721/20
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Идеальное хранение продуктов дома и в поездках Идеальное хранение продуктов дома и в поездках Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
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    Philips Avent Контейнер для хранения продуктов

    SCF721/20
    Общая оценка / 5

    Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

    Контейнеры для хранения продуктов Philips Avent универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Контейнер для хранения продуктов

    Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

    Контейнеры для хранения продуктов Philips Avent универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

    Контейнеры для хранения продуктов Philips Avent универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Контейнер для хранения продуктов

    Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

    Контейнеры для хранения продуктов Philips Avent универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все breast-milk-storage

      Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

      С герметичной крышкой

      • Набор
      Для надежного хранения и транспортировки

      Для надежного хранения и транспортировки

      Контейнеры для хранения Philips Avent оснащены крышкой, которая обеспечивает полную герметичность для удобного хранения и транспортировки.

      Удобно следить за датой и содержимым

      Удобно следить за датой и содержимым

      Удобно следить за датой и содержимым.

      Удобно следить за датой и содержимым

      Удобно следить за датой и содержимым

      Для удобства хранения.

      Компактное размещение в холодильной и морозильной камерах

      Компактное размещение в холодильной и морозильной камерах

      Для компактного размещения в холодильной и морозильной камерах.

      Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере

      Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере

      Для максимального удобства использования.

      Простота использования и очистки

      Простота использования и очистки

      Подходит для использования в подогревателе бутылочек, в микроволновой печи, посудомоечной машине и стерилизаторе.

      С ложечкой для кормления

      С ложечкой для кормления

      Для кормления малыша домашними блюдами.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Контейнеры для хранения, 180 мл
        10 шт. (для повторного использования)  шт.
        Контейнеры для хранения, 240 мл
        10 шт. (для повторного использования)  шт.
        Крышки
        20  шт.
        Ложечка для кормления
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        6 месяцев +

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