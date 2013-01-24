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Philips Avent

Чашка с носиком

SCF751/00
Avent
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1 награда
Avent
  • Удобно пить, трудно пролить Удобно пить, трудно пролить Удобно пить, трудно пролить
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    Philips Avent Чашка с носиком

    SCF751/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Удобно пить, трудно пролить

    Новая чашка Philips AVENT без бисфенола-А оснащена клапаном (ожидается патент), который предотвращает проливание. Мягкий носик и ручки позволяют малышу пить без труда. Просто для ребенка, удобно для вас. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Чашка с носиком

    Удобно пить, трудно пролить

    Новая чашка Philips AVENT без бисфенола-А оснащена клапаном (ожидается патент), который предотвращает проливание. Мягкий носик и ручки позволяют малышу пить без труда. Просто для ребенка, удобно для вас. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все spout-cups

      Удобно пить, трудно пролить

      Простой переход от бутылочки к чашке

      • Чашка-непроливайка
      • 200 мл
      • 6 мес.+
      Расположенный под углом носик позволяет меньше наклонять голову

      Расположенный под углом носик позволяет меньше наклонять голову

      Расположенный под углом носик помогает малышу пить, не отклоняя голову назад слишком сильно, что облегчает обучение.

      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

      Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

      Мягкие ручки набора для удобства малыша

      Мягкие ручки набора для удобства малыша

      Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Благодаря защитному колпачку чашка будет чистой даже в дороге

      Защитный гигиеничный колпачок всегда сохраняет носик в чистоте — как дома, так и на прогулке.

      Не протекает! Подтверждено мамами.

      Больше никаких проблем! Новый клапан (ожидается патент) обеспечивает поступление воды из носика, только когда малыш пьет.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Мягкий носик
        1  шт.
        Чашка (200 мл)
        1  шт.
        Ручка
        1  шт.
        Клапан
        1  шт.
        Защелкивающийся защитный колпачок
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        6 месяцев +

      • Страна изготовления

        Индонезия
        Да

      • Материал

        Чашка с носиком
        • полипропилен
        • Тетрафенилэтилен

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        178 x 125 x 90  миллиметра
        Количество F-box в A-box
        6  шт.
        Вес продукта
        0,1  кг

      • Аксессуары

        Сменная деталь
        Сменный носик SCF252

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