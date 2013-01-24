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Чашка с трубочкой всегда остается чистой
В комплект сменных трубочек со щеточкой Philips AVENT SCF764/00 входят 2 набора сменных трубочек и щеточка для чистки. Это означает, что трубочка в чашке всегда будет чистой и пригодной к использованию в любое время! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чашка с трубочкой всегда остается чистой
В комплект сменных трубочек со щеточкой Philips AVENT SCF764/00 входят 2 набора сменных трубочек и щеточка для чистки. Это означает, что трубочка в чашке всегда будет чистой и пригодной к использованию в любое время! Узнать обо всех преимуществах
Чашка с трубочкой всегда остается чистой
В комплект сменных трубочек со щеточкой Philips AVENT SCF764/00 входят 2 набора сменных трубочек и щеточка для чистки. Это означает, что трубочка в чашке всегда будет чистой и пригодной к использованию в любое время! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чашка с трубочкой всегда остается чистой
В комплект сменных трубочек со щеточкой Philips AVENT SCF764/00 входят 2 набора сменных трубочек и щеточка для чистки. Это означает, что трубочка в чашке всегда будет чистой и пригодной к использованию в любое время! Узнать обо всех преимуществах
Чашки с трубочкой
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