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  • Чашка с трубочкой всегда остается чистой
  • Чашка с трубочкой всегда остается чистой
  • Чашка с трубочкой всегда остается чистой
  • Чашка с трубочкой всегда остается чистой

Больше не доступен

Philips AventЧашки с трубочкой

SCF764/00

Чашка с трубочкой всегда остается чистой
В комплект сменных трубочек со щеточкой Philips Avent SCF764/00 входят 2 набора сменных трубочек и щеточка для чистки. Это означает, что трубочка в чашке всегда будет чистой и пригодной к использованию в любое время!
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Сменные трубочки из силикона с щеточкой

Чашка с трубочкой всегда остается чистой

  • Наборы сменных трубочек

  • Со щеточкой

Включает 2 набора сменных трубочек и щеточку

Для чашек с трубочкой 260 мл

Щеточка позволяет с легкостью очистить трубочку

Технические характеристики

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