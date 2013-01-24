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    Philips Avent

    Чашки с трубочкой

    SCF764/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Чашка с трубочкой всегда остается чистой Чашка с трубочкой всегда остается чистой Чашка с трубочкой всегда остается чистой
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      Philips Avent Чашки с трубочкой

      SCF764/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Чашка с трубочкой всегда остается чистой

      В комплект сменных трубочек со щеточкой Philips AVENT SCF764/00 входят 2 набора сменных трубочек и щеточка для чистки. Это означает, что трубочка в чашке всегда будет чистой и пригодной к использованию в любое время! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Чашки с трубочкой

      Чашка с трубочкой всегда остается чистой

      В комплект сменных трубочек со щеточкой Philips AVENT SCF764/00 входят 2 набора сменных трубочек и щеточка для чистки. Это означает, что трубочка в чашке всегда будет чистой и пригодной к использованию в любое время! Узнать обо всех преимуществах

      Чашка с трубочкой всегда остается чистой

      В комплект сменных трубочек со щеточкой Philips AVENT SCF764/00 входят 2 набора сменных трубочек и щеточка для чистки. Это означает, что трубочка в чашке всегда будет чистой и пригодной к использованию в любое время! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Чашки с трубочкой

      Чашка с трубочкой всегда остается чистой

      В комплект сменных трубочек со щеточкой Philips AVENT SCF764/00 входят 2 набора сменных трубочек и щеточка для чистки. Это означает, что трубочка в чашке всегда будет чистой и пригодной к использованию в любое время! Узнать обо всех преимуществах

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      Чашки с трубочкой

      Цена магазина Philips

      Итого:

      Чашка с трубочкой всегда остается чистой

      Сменные трубочки из силикона с щеточкой

      • Наборы сменных трубочек
      • Со щеточкой
      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      .

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китае
        Да
        Этап
        • 12 мес. +
        • 18 мес. +

      • В комплект входят:

        Щетка
        1  шт.
        Сменные трубочки
        2 шт.

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