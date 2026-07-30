Чашка с трубочкой всегда остается чистой

В комплект сменных трубочек со щеточкой Philips Avent SCF764/00 входят 2 набора сменных трубочек и щеточка для чистки. Это означает, что трубочка в чашке всегда будет чистой и пригодной к использованию в любое время!