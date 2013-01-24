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    Philips Avent

    Чашки з трубочкою

    SCF764/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Завжди гігієнічна чашка з трубочкою Завжди гігієнічна чашка з трубочкою Завжди гігієнічна чашка з трубочкою
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      Philips Avent Чашки з трубочкою

      SCF764/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Завжди гігієнічна чашка з трубочкою

      Набір змінних трубочок Philips Avent SCF764/00 зі щіткою для очищення включає 2 комплекти змінних трубочок і щітку для очищення. Це означає, що трубочку в чашці можна буде завжди тримати в чистоті для використання в будь-який момент! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Чашки з трубочкою

      Завжди гігієнічна чашка з трубочкою

      Набір змінних трубочок Philips Avent SCF764/00 зі щіткою для очищення включає 2 комплекти змінних трубочок і щітку для очищення. Це означає, що трубочку в чашці можна буде завжди тримати в чистоті для використання в будь-який момент! Переглянути усі переваги

      Завжди гігієнічна чашка з трубочкою

      Набір змінних трубочок Philips Avent SCF764/00 зі щіткою для очищення включає 2 комплекти змінних трубочок і щітку для очищення. Це означає, що трубочку в чашці можна буде завжди тримати в чистоті для використання в будь-який момент! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Чашки з трубочкою

      Завжди гігієнічна чашка з трубочкою

      Набір змінних трубочок Philips Avent SCF764/00 зі щіткою для очищення включає 2 комплекти змінних трубочок і щітку для очищення. Це означає, що трубочку в чашці можна буде завжди тримати в чистоті для використання в будь-який момент! Переглянути усі переваги

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        Чашки з трубочкою

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Завжди гігієнічна чашка з трубочкою

        Змінні силіконові трубочки зі щіткою для очищення

        • Набори змінних трубочок
        • Зі щіткою
        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        .

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          • від 12 місяців
          • від 18 місяців
          Китай
          Так

        • У комплекті:

          Щітка
          1  шт.
          Змінні трубочки
          2 набори

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