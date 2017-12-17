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Більше не доступний
Набори змінних трубочок
Зі щіткою
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
liskahana
17/12/2017
Česká republika
Praktická a super věc.
Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF764/00 Hrnečky s brčkem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF764/00 Hrnečky s brčkem