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  • Завжди гігієнічна чашка з трубочкою
  • Завжди гігієнічна чашка з трубочкою
  • Завжди гігієнічна чашка з трубочкою
  • Завжди гігієнічна чашка з трубочкою

Більше не доступний

Philips AventЧашки з трубочкою

SCF764/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Завжди гігієнічна чашка з трубочкою
Набір змінних трубочок Philips Avent SCF764/00 зі щіткою для очищення включає 2 комплекти змінних трубочок і щітку для очищення. Це означає, що трубочку в чашці можна буде завжди тримати в чистоті для використання в будь-який момент!
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Змінні силіконові трубочки зі щіткою для очищення

Завжди гігієнічна чашка з трубочкою

  • Набори змінних трубочок

  • Зі щіткою

Містить 2 комплекти змінних трубочок та щітку для очищення

Для чашок із трубочками на 260 мл

Щітка для легкого чищення трубочки

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Praktická a super věc.

Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF764/00 Hrnečky s brčkem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF764/00 Hrnečky s brčkem

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