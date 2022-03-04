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Превосходная гладкость и комфорт для кожи
Оцените максимально гладкое бритье без раздражения кожи даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная гладкость и комфорт для кожи
Оцените максимально гладкое бритье без раздражения кожи даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах
Превосходная гладкость и комфорт для кожи
Оцените максимально гладкое бритье без раздражения кожи даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная гладкость и комфорт для кожи
Оцените максимально гладкое бритье без раздражения кожи даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах
Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье
Итого:
Лезвия NanoTech Dual Precision совершают 165 000 срезаний в минуту, достигая идеально гладкого бритья. Эти 72 самозатачивающихся лезвия с системой Guide & Cut и сверхострыми краями обладают повышенной износостойкостью на протяжении всего срока использования.
Полностью подвижные бритвенные головки адаптируются к контурам лица для срезания даже труднодоступных волосков. Это обеспечивает чрезвычайно гладкое и комфортное бритье.
Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 500 000 гидрофильных микрогранул на см², которое обеспечивает более гладкое скольжение и снижает трение на 50 %**.
Максимальная скорость вращения для максимальной эффективности. Самый современный цифровой двигатель Philips обеспечивает точное бритье вне зависимости от формы лица или густоты бороды.
Настраивайте скорость бритья и другие параметры в соответствии со своими предпочтениями и типом кожи.
В 10 раз эффективнее очистки обычной водой** — мощная станция очистки тщательно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту. Это обеспечивает гигиеничность бритья и поддерживает качество работы бритвенных головок.
Провода в «мокрых точках» остались в прошлом. Просто положите беспроводную электробритву на панель зарядки Qi для беспроводной зарядки.
Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.
Мотор и аккумулятор нашей бритвы предназначены для долговечной работы в течение 7 лет — все это при стабильно высокой мощности бритвенного блока. Самозатачивающиеся лезвия останутся в идеальной кондиции в течение 2 лет.
Сбривает волоски в носу и ушах. Технология ProtecTrim и особое рабочее положение триммера обеспечивают простое и комфортное подравнивание.
Бритва S9000 Prestige поставляется вместе с премиальным чехлом для хранения в том числе насадок и аксессуаров. Идеально для поездок и безопасно для хранения.
Легкая и быстрая очистка электробритвы: нажмите на кнопку, откройте бритвенную головку и промойте водой.
Удобный в использовании и безопасный для кожи высокоточный триммер SmartClick поможет создать желаемый образ с усами или бакенбардами.
На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый цифровой индикатор аккумулятора (%), индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки
Аксессуары
Мощность
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
CC12/50
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