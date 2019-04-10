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  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи

Больше не доступен

Shaver series 7000Электробритва для сухого и влажного бритья

SW7700/67

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
Овладейте возможностями системы V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Ощутите мощь V-Track Pro!

Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи

  • Лезвия V-Track Precision PRO

  • Головки Flex движутся в 5 направлениях

  • Кольца SkinGlide

  • Высокоточный триммер SmartClick

V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

Испытайте непревзойденно гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют в наилучшее положение для среза волоски трехдневной щетины, а также волоски разной длины и волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.

72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

72 самозатачивающихся лезвия. 151 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.

Кольца SkinGlide имеют покрытие, которое уменьшает трение для гладкого скольжения

Кольца SkinGlide имеют покрытие, которое уменьшает трение для гладкого скольжения

Оцените более комфортное бритье благодаря уменьшающим трение кольцам SkinGlide с микрогранулированным покрытием. Тысячи мельчайших шарообразных гранул сокращают трение, возникающее при проведении бритвой по коже. Поэтому бритва скользит гладко и легко, защищая кожу от раздражения.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Чудова бритва

Подаровала чоловікові на свято. Він дуже задоволений. Бритва чудово виконує свої обов'язки, зручна, футляр дуже виручає у разі необхідності транспортування.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 7000 SW7700/67 Електробритва для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 7000 SW7700/67 Електробритва для вологого та сухого гоління

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

      1. Обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье по сравнению с предыдущей моделью Philips этой серии