Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Лезвия V-Track Precision PRO
Головки Flex движутся в 5 направлениях
Кольца SkinGlide
Высокоточный триммер SmartClick
Испытайте непревзойденно гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют в наилучшее положение для среза волоски трехдневной щетины, а также волоски разной длины и волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.
72 самозатачивающихся лезвия. 151 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.
Оцените более комфортное бритье благодаря уменьшающим трение кольцам SkinGlide с микрогранулированным покрытием. Тысячи мельчайших шарообразных гранул сокращают трение, возникающее при проведении бритвой по коже. Поэтому бритва скользит гладко и легко, защищая кожу от раздражения.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
ІриНка
10/04/2019
Україна
Чудова бритва
Подаровала чоловікові на свято. Він дуже задоволений. Бритва чудово виконує свої обов'язки, зручна, футляр дуже виручає у разі необхідності транспортування.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 SW7700/67 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 SW7700/67 Електробритва для вологого та сухого гоління
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.
Обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье по сравнению с предыдущей моделью Philips этой серии